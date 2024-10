Quais foram os melhores truques de maquiagem do ano?

As tendências de maquiagem são um reflexo da expressão pessoal de cada um. E com o final do ano cada vez mais próximo, o mundo dos cosméticos se prepara para uma nova era, com promessas de mudanças culturais, sociais e que abracem a individualidade.

De acabamentos naturais a cores metalizadas, confira os principais truques que dominaram o cenário da beleza em 2024!

Skinificação

De acordo com Lavoisier, maquiador e beauty da Eudora, 2024 contou com uma forte fusão entre maquiagem e skincare. “A ideia de ‘skinificação’ continuará a crescer, com produtos que não só embelezam, mas também cuidam da pele”, diz.

Em tradução livre, o termo descreve os cuidados para além do rosto, com o objetivo de combinar beleza e bem-estar. Assim, o corpo passa a receber o mesmo nível de atenção que a pele, sem negligenciar nenhuma área do corpo, em uma rotina equilibrada.

Maquiagem metalizada

Esse estilo combina cores de sombra, batom, lápis e iluminador, com textura cintilante para criar o efeito metálico. Perfeito para eventos noturnos, a maquiagem metalizada esteve presente nas grandes produções da década de 80 e 90, e foca em uma produção intensa e com contrastes visuais.

O profissional destacou o uso de tons metalizados e texturas com brilho como protagonistas deste ano, com muita sofisticação e sem exageros.

No MakeUp

Para realçar a beleza natural e garantir um acabamento impecável, mas com leveza, a tendência No Makeup chegou com tudo em 2024. “Tons rosados, nude com partículas de brilho e o aspecto dewy”, acrescenta Lavoisier.

Presente no desfile da marca Apartamento 03, por exemplo, a proposta tem como objetivo realçar o glow, tornando a pele limpa e com a impressão de não estar utilizando maquiagem.

Ideal para quem deseja um efeito uniforme, a tendência garante um visual fresco. Para reproduzi-la, basta investir em produtos leves, suaves e com cores discretas, inspirando-se na estética clean girl.

Adaptação das tendências

O maquiador menciona as individualidades de cada pele, como o uso de cosméticos secos para peles oleosas e uma hidratação reforçada para dermes secas. Sobre o formato do rosto, a proporção, o contorno, o blush e o iluminador são itens responsáveis por valorizar pontos estratégicos.

“⁠Adaptar tendências é essencial para garantir que a maquiagem realce o que cada pessoa tem de melhor. Eu sempre busco um equilíbrio entre as tendências e as necessidades individuais, garantindo que o resultado seja personalizado e natural”, finaliza.

