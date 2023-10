Halloween dos famosos: Confira as fantasias mais legais

Atualizado em 29 out 2023, 18h29 - Publicado em 29 out 2023, 16h25

Por Raíssa Basílio Atualizado em 29 out 2023, 18h29 - Publicado em 29 out 2023, 16h25

O Halloween está próximo e os famosos já estão entregando tudo no quesito fantasias! Boa parte das celebridades foram à festa de Dia das Bruxas da Kendall Jenner, que aconteceu neste final, e outros só entraram no clima festivo e assustador. Temos inspirações macabras, sensuais e homenagens às cantoras pop, Britney Spears reinou com artistas demonstrando apoio.

Confira as fantasias dos famosos no Halloween:

Anitta de vampira

Em território brasileiro, Anitta se caracterizou de vampira para participar do “Aviões Fantasy, O Halloween”, evento do cantor Xand Avião, que aconteceu no final de semana. Ela fez um show no festival.

Paris Hilton de Britney Spears

Paris Hilton demonstrou seu apoio a Spears usando uma look inspirado no clipe “Toxic”, a escolha foi a cena do avião, em que cantora aparece de aeromoça. Ela postou diversas fotos com a fantasia no Instagram e escreveu “ícones apoiam ícones” na legenda.

Jessica Alba de Britney Spears

Jessica Alba se inspirou também em um dos figurinos que Britney usa em “Toxic”, um macacão transparente cravejando de diamantes. No vídeo, ela aparece ao lado da amiga Kelly Sawyer, que foi com uma roupa do clássico “Baby, One More Time”.

Dose dupla de Keke Palmer no Halloween

Keke Palmer trouxe uma dose dupla de boas ideias cinéfilas de Halloween. A atriz e cantora fez um ensaio impecável fantasiada de Noiva de Frankenstein e também como Tyra Banks no filme A Boneca Que Virou Gente.

Adele como Elvira

A cantora Adele fez um show vestida como a Elvira: A Rainha das Trevas, um clássico do horror dos anos 1980.

Megan Fox como Gogo Yubari de Kill Bill

Megan Fox e seu namorado, o rapper Machine Gun Kelly, usaram uma fantasia de casal inspirada em Kill Bill. Ela apareceu caracterizada de Gogo Yubari, papel de Chiaki Kuriyama, e ele de Beatrix Kiddo, a protagonista do filme interpretada por Uma Thurman.

Kourtney Kardashian como Kim Kardashian

Kourtney Kardashian, que está grávida do seu primeiro filho com Travis Barker, apareceu com um conhecido vestido florido da Givenchy. O traje foi usada pela irmão dele, Kim Kardashian, no Met Gala 2013. Na época, Kim estava grávida da North, sua primeira filha com Kanye West. Kourtney foi fã ou hater?

Kendall Jenner como Marilyn Monroe

Kendall Jenner jogou no seguro e usou uma fantasia de Marilyn Monroe. Ela postou fotos fazendo carão no Instagram com uma peruca loira e uma blusa preta de gola alta, bem anos 1960.

Lili Reinhart, Madelaine Petsch e Camila Mendes como personagens da DC

Já virou uma tradição o trio de atrizes Lili Reinhart, Madelaine Petsch e Camila Mendes combinarem as fantasias de Halloween. Este ano, elas escolheram as personagens da DC: Arlequina, Hera Venenosa e Mulher-Gato.

Qual foi a sua fantasia favorita?

