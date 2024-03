Emma Stone leva Oscar de Melhor Atriz por ‘Pobres Criaturas’

Emma Stone acaba de vencer o segundo Oscar de sua carreira com ‘Pobres Criaturas’. Na ocasião, ela competia na categoria de Melhor Atriz ao lado de nomes como Annette Bening (NYAD), Lily Gladstone (Assassinos da Lua das Flores), Sandra Huller (Anatomia de uma Queda) e Carey Mulligan (Maestro). Confira o momento:

MOMENTO DO ANÚNCIO DO BEST ACTRESS DA EMMA STONE! #Oscars pic.twitter.com/PvGy5Ji7mI — Tracklist (@tracklist) March 11, 2024

Em seu discurso, Stone parabenizou as demais atrizes indicadas, afirmando que era uma honra poder compartilhar o momento com mulheres tão talentosas. “Quero dividir a estatueta com cada membro da equipe, que colocou todo o amor e genialidade possíveis neste filme. Obrigado Yorgos Lanthimos, por me dar o maior presente de minha vida, que foi interpretar Bella Baxter”, disse.

Além de Melhor Atriz, “Pobres Criaturas” venceu as categorias de Melhor Cabelo e Maquiagem e Melhor Figurino.