6 dicas essenciais para usar o autobronzeador e ficar com a pele dourada e brilhante

Pele dourada, brilhante e hidratada é o desejo de muitas mulheres. Alcançar esse visual ficou mais fácil com a chegada dos autobronzeadores ao mercado. Esses produtos se diferenciam por bronzear a pele sem a necessidade de exposição solar ou a outras fontes de calor (e o melhor: com resultados rápidos). Mas como garantir uma aplicação perfeita? Confira as dicas a seguir:

1- Retirar os acessórios

Colares, pulseiras e outros acessórios podem impedir que o produto atinja uniformemente a pele, criando marcas indesejadas. Além disso, os autobronzeadores podem danificar seus acessórios. Remova tudo antes de começar a aplicação se não quiser esses problemas.

2- Tomar banho e esfoliar a pele

O próximo passo para ter uma pele bronzeada é higienizar e esfoliar o corpo. A esfoliação remove células mortas e, junto da limpeza, permite que o autobronzeador seja absorvido de maneira uniforme e o resultado fique impecável.

3- Aplicar o produto uniformemente na pele seca

A maneira como você aplica o autobronzeador faz toda a diferença! A forma certa é usar uma luva para espalhá-lo homogeneamente, evitando manchas na pele, nas mãos e nas unhas.

4- Deixar o autobronzeador secar bem

Aguarde o tempo necessário para o produto secar, seguindo as orientações do fabricante. Se quiser um efeito mais suave, deixe o autobronzeador agir por menos tempo. Para um bronzeado mais intenso, existe a opção de dormir com o produto.

5- Hidratar a pele após usar o autobronzeador

Após aplicar o autobronzeador, deixe ele secar e, em seguida, tome um banho. Por fim, hidrate bem a pele para mantê-la saudável e radiante. Óleos corporais e cremes mais densos são ótimos aliados para essa etapa. Quem gosta da sensação de pele muito hidratada pode se beneficiar da aplicação à noite, pois isso possibilita acordar com aquela aparência maravilhosa!

Continua após a publicidade

6- Lavar as mãos após a aplicação

Para que suas mãos não fiquem manchadas de autobronzeador, higienize a região depois de passar o produto no corpo. Mesmo com o uso de luvas, é importante lavar bem as mãos. A prevenção é sempre a melhor estratégia!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.