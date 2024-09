7 filmes e séries que chegam ao streaming em setembro de 2024

Os lançamentos do streaming em setembro estão grandiosos, e nós podemos provar! Na próxima quinta-feira (12/9), chegam os últimos episódios da 4ª temporada de Emily em Paris, onde finalmente veremos a nossa protagonista saindo da capital francesa. O seu destino? Itália!

Além disso, os assinantes do Disney+ poderão comemorar o Halloween mais cedo com a estreia de “Agatha Desde Sempre”, spin-off de WandaVision que promete trazer um toque de obscuridade até então inédito nos estúdios da Marvel.

“The Penguin”, baseada na trajetória do icônico vilão de Gotham City, também chega ao catálogo da Max. E não para por aí!

A seguir, você confere os principais lançamentos de filmes e séries do streaming em setembro:

Emily em Paris – Temporada 4: Parte 2 (12/09)

Após se envolver em um escandaloso triângulo amoroso e criar algumas das campanhas de marketing mais icônicas da França, Emily Cooper (Lily Collins) finalmente sairá de Paris, embarcando diretamente nas ruas de Roma, Itália, na aguardada segunda parte da quarta temporada de “Emily em Paris”.

Onde assistir: Netflix

Assassino Por Acaso (12/09)

Estrelado por Glen Powell, este thriller de ação acompanha Gary, um professor que finge ser assassino de aluguel a fim de ajudar a polícia a prender criminosos. No entanto, a operação é ameaçada quando ele conhece Madison, por quem se apaixona. A relação entre os dois provoca um dilema moral e de identidade para Gary.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Agatha Desde Sempre – Temporada 1 (18/09)

Ambientada poucos anos após WandaVision, Agatha Desde Sempre traz Agatha Harkness (Kathryn Hahn) finalmente se libertando de um feitiço na qual esteve presa. Contudo, quando ela está pronta para voltar a fazer o mal, descobre que perdeu seus poderes. Com isso, a bruxa embarca em uma jornada mortal para recuperar seus poderes.

Onde assistir: Disney+

The Penguin (19/09)

Na 1ª temporada de The Penguin, acompanhamos Oswald Cobblepot (Colin Ferrell), um grande magnata de Gothan City envolvido no submundo de crime e corrupção. Ao decorrer dos episódios, descobriremos a trajetória que o personagem seguiu até se tornar o grande e icônico vilão Pinguin.

Onde assistir: Max

As Três Filhas (20/09)

Três irmãs que não se veem há muito tempo se reúnem para acompanhar os últimos dias do pai. Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen e Carrie Coon estrelam este drama comovente com roteiro e direção de Azazel Jacobs.

Onde assistir: Netflix

Wolfs (27/09)

Os astros George Clooney e Brad Pitt se unem para uma inesquecível comédia de ação, “Lobos”. Na trama, Clooney interpreta um solucionador profissional contratado para encobrir um crime de alto perfil. Mas quando um segundo solucionador (Pitt) aparece e os dois ‘lobos solitários’ são obrigados a trabalhar em conjunto, eles notam que a noite deles está fugindo do controle de maneiras inesperadas.

Onde assistir: Apple TV+

Apartment 7A (27/09)

O prequel do clássico “O Bebe de Rosemary” gira em torno de uma jovem que se muda para um antigo prédio, apenas para descobrir que os seus vizinhos estão envolvidos em eventos perturbadores.

Onde assistir: Paramount+

Continua após a publicidade

