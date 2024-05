Cachos anos 90: aprenda como deixar o cabelo com aspecto mais natural

Tendência forte em meados dos anos 1990 e 2000, os cabelos ondulados foram – e ainda são – uma das inspirações mais desejadas entre as famosas e it-girls de cabelos naturais.

Destaques em Julia Roberts, Mariah Carey e até mesmo Beyoncé, as ondas naturais chegam para trazer a naturalidade, volume e principalmente a praticidade que toda ondulada precisa.

Dessa vez, são os cachos que dominam a beleza e a naturalidade do outono, e para entender como funciona essa tendência, compilamos 4 dicas práticas para deixar o cabelo com um aspecto mais natural e com ondas clássicas dos anos 1990. Veja como elevar o poder dos seus cachos:

Dica 1: Não use muito produto

A beleza por trás de um cabelo com cachos naturais, definitivamente, está na quantidade e acúmulo de produto presente nos fios.

Para trazer movimento e ainda mais leveza para os seus cabelos, evite usar grandes quantidades de produtos finalizadores como creme de pentear, leave-in ou gelatina para definição. Aposte em quantidades suficientes para todo o seu tipo e comprimento de cabelo e evite que aplicação se concentre na raiz dos fios.

Mas lembre-se! O único produto que não devemos evitar ou reduzir o seu uso é o protetor térmico, afinal, cabelo com aspecto natural significa ter a proteção contra danos sempre a seu favor.

Continua após a publicidade

Dica 2: Utilize uma escova para a finalização

Uma das finalizações mais eficazes para quem buscar elevar a beleza dos cachos naturais é a famosa fitagem. Nessa técnica, o importante é separar o cabelo em mechas finas, com ajuda de uma escova ou dedos, para que os fios fiquem separados e sequem de maneira uniforme e soltas.

Para isso, aplique uma quantidade suficiente de modelador de sua prefrência em cada mecha, e em seguida, deslize a escova ou dedos entre a mecha, de trás para frente e de frente para trás, ou até formarem mechas finas e soltas.

Faça em todo cabelo e deixe secar naturalmente. Finalize com um óleo ou spray finalizador. Cabelos naturais de maneira prática e rápida.

Dica 3: Babyliss pode ajudar

É durante o day-after – dias após a finalização – que os cachos naturais podem se soltando devido ao atrito e relaxamento da curvatura ao longo dos dias.

Continua após a publicidade

Para manter a naturalidade ou até mesmo dar aquela ajustadinha no fio caso não queira lavar, você pode usar o babyliss ou um modelador de cachos para elevar a potência dos cachos novamente.

Aplique um leave-in térmico e setorize as mechas que irão precisar de um retoque nos cachos com o babyliss. Você pode usar um pregador de cabelo para facilitar a divisão. Em seguida, aplique o babyliss na direção da curvatura do cacho e solte a mecha aquecida na palma mão por 10 segundos.

Finalize com um óleo ou spray finalizador, e se preferir, separe as mechas que estiverem mas grossas, assim o aspecto natural poderá ficar mais evidente.

Dica 4: Aposte em um bom corte

Para uma naturalidade e movimento ímpar, não à toa que um cabelo natural exige um bom corte de cabelo. Seja para quem gosta de volume ou para quem curte ondas mais definidas, alguns cortes podem ser toque de mestre que seu cabelo ondulado precisa.

Aposte em cortes que valorizem as camadas de crescimento do seu cabelo, como o long bob, que aprimora o comprimento e o volume do fio, ou o corte butterfly, um repicado mega despojado com camadas ainda mais marcantes.

Continua após a publicidade

Outra boa opção são as franjas, perfeitas para quem busca uma ousadia maior nas madeixas ou quer melhorar a textura frontal dos fios. Supermoderno!

Um cabelo poderoso certamente é um cabelo cheio de volume e natural!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Continua após a publicidade

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.