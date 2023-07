Dia do batom: Tendências para os lábios

Hoje, dia 29 de julho, é o Dia do Batom. A data pode até parecer banal, mas não é! O item tem um contexto histórico que vem desde o Antigo Egito: Cleópatra, por exemplo, adorava os lábios avermelhados e usava besouros de carmim esmagados para conseguir esse efeito. As coisas mudaram, que bom, mas pintar a boca continua um hábito comum e que vai muito além da vaidade. O batom vermelho foi símbolo de poder feminino durante o movimento movimento sufragista na Inglaterra e segue empoderando mulheres até hoje.

Para celebrar a data, nada melhor do que saber as principais tendências de batons! Para ajudar nesta missão, contamos com expert do mercado: Bruna Tavares, jornalista, empresária, investidora e dona da sua própria linha de make, Lavoisier, o beauty artist da Eudora, e Ana Veiga, beauty artist da Vult PRO. Vamos às trends?!

Cores de batom em alta

Batom marrom

Batom marrom é o momento! Essa cor foi uma unanimidade entre os 3 entrevistados. “O marrom está de volta com toda força nesta temporada. Ele é perfeito para os dias em que você quer colorir os lábios, mas não está a fim de recorrer ao vermelhão. O melhor é que o marrom dá um ar poderoso e cheio de personalidade ao make”, conta Lavoisier.

Batom rosa

“Acho que a tendência Barbiecore veio com tudo”, cita Bruna Tavares. O rosa vai continuar presente em nossas vidas e os batons não ficam de fora. Ana Veiga menciona também os rosados, com fundo mais queimado e malva.

Finalizações com batom

Contorno escuro

Além de rosa e marrom, uma trend que Bruna Tavares notou é a do contorno escuro. “Não só a tendência no lábio completo, mas a gente tem visto muito, no TikTok e no Instagram, o contorno labial preto com um batom vermelho ou de tons neutros. Além disso, a cor também está crescendo no formato de gloss em pretos e escuros.”

Batom laqueado

“Acho que estamos no momento do brilho. Estou vendo muito gloss brilhantes, holográficos, duochrome, com muito glitter e com muito brilho. O brilho está viralizando, e cada vez mais as pessoas estão buscando muito brilho nos lábios”, comenta Bruna.

Continua após a publicidade

Lavoisier completa com a trend dos lábios laqueados, que tem tudo a ver com a citação da empresária. Ele recomenda usar o gloss por cima de um batom vibrante ou apenas contornar os lábios com alguma cor.

Ombré lips

Mais uma tendência que está em voga é a dos ombré lips, ou lábios degradê. A ideia é misturar duas cores nos lábios, escurecendo ou clareando a boca. “Isso precisa ser feito de maneira gradativa para que o efeito final seja harmonioso e natural. Para aquelas que são adeptas ao contorno marcado dos lábios, o degradê pode ser considerado um aprimoramento do método. Ele também valoriza e dá a impressão de que a boca é mais volumosa, mas de uma maneira suave”, explica o maquiadora Lavoisier.

Batons atemporais

Como não vivemos só de tendências, perguntamos ao time de especialistas de beleza sobre cores e finalizações que nunca saem de moda. “Falando sobre batons com cores atemporais, eu não poderia deixar de citar os batons vermelhos e sua vasta gama de cores, e os terrosos“, diz Ana Veiga.

O vermelho é universal, e entrou também nas sugestões de Lavoisier. Ele aposta no gloss, incolor ou pigmentado sobre a cor. “Esse produto é capaz de elevar nosso visual e valorizar ainda mais nossos lábios. O sucesso do produto é o que nos faz acreditar que ele vai permanecer. Um clássico que não sai de moda”, completa.

Bruna cita os vermelhos, neutros e completa ao dizer “acho que é legal ter uma cor diferente, até porque você pode ir misturando com tonalidades que já tenha. A maquiagem é tão plural, que mesmo quando você investe em um produto tendência, você pode adaptar ele depois a uma atemporalidade”.