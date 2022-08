Ombré Lips? A gente te ensina a técnica que aumenta os lábios

Nos anos 1990, era muito comum delinear os lábios com um lápis mais escuro e caprichar no gloss. Como tudo que vai sempre volta, essa técnica se tornou popular entre as maquiadoras do TikTok e ganhou uma versão chamada de ombré lips. A ideia é criar um efeito degradê na boca, com o centro mais claro e o contorno mais marcado, um jogo de luz e sombra que dá a impressão de maior volume.

Como fazer o ombré lips em 5 passos:

1 – Esfoliação e hidratação dos lábios são passos importantíssimos. Dessa forma, a aplicação de lápis, batom e gloss será muito mais fácil.

2 – Com um lápis mais escuro que a cor da sua boca, de preferência marrom ou puxado para algum tom mais frio, comece a contornar os lábios seguindo o formato da sua boca. É possível utilizar um pincel com corretivo ou contorno cremoso também.

3 – Vá puxando o contorno um pouco além das extremidades, esfumando bem até próximo do centro da boca.

4 – Como os tons escuros ficaram encarregados de delinear a boca, agora é hora de aplicar um batom ou gloss mais claro, misturando com contorno dos lábios.

5 – Se você optou por um batom matte, pode usar um hidratante labial para trazer um glow aos lábios.

Não pense que essa técnica só funciona com tons claros no centro, também fica lindo com batom vermelho, marrom e vinho. Contanto que as extremidades estejam com uma cor mais escura, o ombré lips estará mais que garantido.

Confira tutoriais em vídeo abaixo:

Aqui, a influencer utiliza o passo a passo acima, com lápis para contorno dos lábios, batom em tom mais claro e gloss para finalizar.

Já neste vídeo, a maquiadora usa um batom líquido para contornar a boca e um corretivo para criar o efeito ombré, finalizando com gloss. Fácil, não é?