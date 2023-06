Batom marrom: como usar a tendência ideal para o inverno

Sejamos honestos: o batom marrom é uma das tendências mais consolidadas, mas há uma leva de pessoas que têm medo de usá-lo. Com a chegada do inverno, de repente parece o momento certo de arriscar uma boca profunda, escura e saturada. Então, trouxemos dicar para conquistar um visual arrebatador com essa cor nos lábios.

Engana-se quem pensa que nenhum batom marrom fica bom em sua beleza. “Ele se encaixa em todos, basta saber qual tom é mais adequado para a sua pele”, explica a maquiadora, influencer e fashionista Jess (@jessoficial).

O batom marrom com subtom vermelho ou o nude com fundo rosado são os mais indicados para quem tem pele clara. “O fundo quente é perfeito para acentuar o rosado natural das bochechas”. Nas peles negras, por outro lado, o batom marrom com fundo vinho é uma excelente aposta. “O contraste entre o tom de pele e a variação do marrom realçam a make dos lábios”, pontua a especialista.

Segundo Jess, essa cor na boca transmite sofisticação, elegância e, claro, uma imagem muito segura. Assim, é ideal para aqueles eventos que pedem algo a mais na beleza, seja porque torna o look mais complexo, ou mesmo porque diferencia o visual.

“O batom marrom é muito versátil e, portanto, serve para diversas combinações, inclusive com cores vibrantes, embora muitos imaginem que não vá dar certo essa união. Por isso, para fugir do óbvio, aposte nessa mistura”, indica a maquiadora.

Também combina com olhos mais marcados, acompanhando o tom do batom utilizado ou usando cores complementares, explica. “Um olho delineado com um esfumado mais delicado fica muito legal também e pode ser uma escolha inteligente caso você queira dar destaque para a boca”, finaliza.

