Dia do Batom: conheça a história e veja sugestões de produtos incríveis

O Dia do Batom é comemorado em 29 de julho, data escolhida para homenagear o item que é usado desde a época do Antigo Egito e que se tornou queridinho da maquiagem. Antes mesmo dele surgir, as mulheres já enfeitavam os lábios com pedras preciosas, além de corantes naturais. É possível ver, por exemplo, o busto da rainha Nefertiti, esposa do faraó Akhenaton, com a boca pintada no Museu de Berlim, na Alemanha.

As mulheres gregas utilizavam o “polderos”, uma raiz vermelha misturada com cera de mel para dar um aspecto saudável e úmido, similar ao gloss que conhecemos hoje. No século XVI, o batom se popularizou na Inglaterra com o reinado de Elizabeth I, já que o padrão de beleza era o rosto pálido e os lábios bem vermelhos.

Em 1915, surgiu nos Estados Unidos um colorante labial em um pequeno tubo metálico e, em 1921, a revista Vogue passou a fazer publicidade do item. Hoje, existem opções infinitas do item icônico e indispensável na maquiagem. Encontramos batom cremoso, matte, gloss, hidratante e até esfoliante para manter a saúde dos lábios.

Para aproveitar a data, separamos 14 batons de diferentes tipos para agradar qualquer um, confira a lista:

1. M·A·C Retro Matte Lipstick Ruby Woo, R$88,90 – Compre aqui

2. Mariana Saad by Océane Yes I Do Nude Matte, R$43,90 – Compre aqui

3. Maybelline Superstay Matte Ink 50 Voyager, R$62,90 – Compre aqui

4. Gloss Bruna Tavares BT Marble Precious Gloss, R$40,00 – Compre aqui

5. Gloss Lipglass MAC Stranger Things, R$129,00 – Compre aqui

6. Batom RCBeauty Stick Multi Color, R$58,00 – Compre aqui

7. Batom Guerlain KissKiss Shine Bloom, R$199,00 – Compre aqui

8. Batom Líquido Matte Kylie Jenner, R$159,00 – Compre aqui

9. Caneta Batom Mariana Saad by Océane Tinted Pen, R$56,00 – Compre aqui

10. Gloss Labial Too Faced Plumper Lip Injection Extreme, R$135,20 – Compre aqui

11. Lápis Labial MAC, Delineador Labial, R$109,00 – Compre aqui

12. Batom Gloss Stick Malva Lírio Niina Secrets, R$53,99 – Compre aqui

13. Batom Vult Make Up Cremoso, R$14,45 – Compre aqui

14. Vult Rica de Marré Vinho Mon Amour, R$19,90 – Compre aqui