Veja quais são os cuidados com a tatuagem no calor

Atualizado em 2 out 2023, 17h01 - Publicado em 3 out 2023, 07h47

Por Raíssa Basílio Atualizado em 2 out 2023, 17h01 - Publicado em 3 out 2023, 07h47

Os cuidados com a pele são importantes o ano inteiro, especialmente se você tem tatuagem. Com as mudanças climáticas, os dias tem alcançado temperaturas intensas, ou seja, vale redobrar a atenção. A exposição solar direta pode causar danos à nossa cútis e, consequentemente, às tattoos.

Aplicar um protetor solar de amplo espectro com um alto fator de proteção solar (FPS) é imprescindível antes de sair ao sol. Pensando justamente no calor excessivo, fomos em busca das dermatologistas Viviane Scarpa, Gabriela Guerra e Maria Paula Del Nero para entender mais sobre outras recomendações de como cuidar das tatuagens.

Cuidados com tatuagens recentes

Você fez uma tattoo há poucas semanas e ainda está em fase de cicatrização? Durante esse período, é preciso lavar a região delicadamente com sabonete neutro, evitar coçar, proteger contra a exposição solar direta, vestir roupas limpas e confortáveis, evitar imersão prolongada em água, manter a pele bem hidratada, evitar substâncias irritantes e usar pomada, creme ou alguma loção recomendada por um profissional para cicatrização.

“Na tatuagem recente o ideal é não passar filtro solar até que ela esteja totalmente cicatrizada, portanto neste caso o ideal é evitar a exposição ao sol”, explica Viviane Scarpa. “Expor uma tatuagem não cicatrizada ao sol pode abrir espaço para infecções, manchas, desbotamento e até mudança da cor dos seus desenhos. O perigo de infecção também existe na água da praia ou piscina, por isso evite ao máximo mergulhos nesse período de cicatrização”, completa inGabriela Guerra.

Manter a tatuagem limpa é muito importante, principalmente em dias muitos quentes. Se tiver suado muito e a região estiver úmida, certifique-se de limpar, enxaguar completamente e secar suavemente usando uma toalha de papel limpa, evitando pressionar ou esfregar a pele. Para concluir os cuidados, aplique um hidratante restaurador, como cremes de textura leve ou pomadas cicatrizantes, na área tatuada.

Durante o período de cicatrização, é aconselhável evitar atividades físicas que provoquem suor excessivo e contraiam os músculos na área tatuada. Esse período geralmente varia de 2 a 4 semanas, sugerem as médicas. “Devido à transpiração e à elevação da temperatura, a cicatrização pode passar por uma aceleração, o que prejudica o resultado final da arte, já que o corpo pode expelir a tinta antes que ela se fixe na camada certa da pele, ocasionando falhas no desenho”, pontua Gabriela Guerra. É essencial também seguir as recomendações do profissional que fez sua tatuagem.

Sinais de que a tatuagem está infeccionada

Os sinais de uma possível infecção em uma tatuagem incluem descamação excessiva e prolongada da pele, formação de feridas, vermelhidão e inchaço persistentes após os primeiros dias (pois inicialmente a pele fica sensível devido ao processo de cicatrização), a presença de pus, mau odor, dores musculares, mal-estar e, em casos mais graves, febre. Se qualquer um desses sintomas for observado, é importante buscar atendimento médico imediatamente, pois uma infecção da tatuagem requer tratamento adequado para evitar complicações.

Como cuidar da tatuagem no calor

Em climas quentes, manter uma rotina de cuidados é fundamental. Suas tatuagens estão cicatrizadas e você quer que elas continuem impecáveis? Além da proteção solar, a hidratação desempenha um papel crucial, com a aplicação de hidratante logo após o banho. Além disso, em dias quentes, é essencial manter a hidratação interna, bebendo água suficiente para garantir o bom funcionamento do corpo e a saúde da pele.

Viviane Scarpa indica passar um filtro solar hipoalergênico e com o fator sempre acima de 50. Lembrando que o uso do protetor solar é fundamental em todo corpo, independentemente de ter tatuagem ou não. E ainda que você esteja com fotoproteção e roupas, as médicas recomendam evitar a exposição solar entre as 10h e as 16h. “O filtro solar protege a tattoo para que a mesma não desbote e também protege contra possíveis queimaduras solares”, completa Gabriela. Já sobre os hidratantes, Viviane recomenda utilizar os sem cheiro e sem cor.