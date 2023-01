Fotoproteção além do filtro solar: como potencializar os cuidados

A fotoproteção é um cuidado indispensável em qualquer época do ano. Mas, com a chegada das altas temperaturas, esse hábito torna-se ainda mais importante para se proteger dos danos causados pela radiação solar. E, apesar de o protetor solar ser seu maior aliado, outras estratégias também te ajudam a potencializar a barreira e reduzir os problemas da exposição.

“A radiação solar provoca a degradação do colágeno, levando ao surgimento precoce de flacidez e rugas. Além disso, a exposição solar desprotegida pode causar manchas na pele, como melanoses e melasma, e aumentar o risco de câncer de pele”, explica a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Atenção aos horários de exposição solar

Para prevenir danos à pele, é importante atentar-se aos horários em que você se expõe ao sol. “A intensidade da radiação ultravioleta A (UVA), que é a principal responsável pelo câncer de pele e aceleração do envelhecimento cutâneo, apresenta pouca variação entre as estações do ano e ao longo do dia. Em contrapartida, a radiação ultravioleta B (UVB) é mais intensa no verão, principalmente entre 10h e 16h”, diz.

E como a radiação UVB é a responsável por causar queimaduras, vermelhidão e danos à epiderme, o ideal é evitar se expor ao sol nos horários em que essa radiação está mais intensa.

Busque a fotoproteção física

Mesmo com a aplicação adequada de filtro solar, é importante apostar em maneiras para potencializar a fotoproteção. “Procure manter-se na sombra, usar guarda-sol e vestir roupas e acessórios, como óculos de sol e chapéus, fabricados com proteção ultravioleta”, recomenda.

Mas lembre-se que essas barreiras físicas são apenas coadjuvantes na fotoproteção. Apesar de refletirem grande parte da radiação ultravioleta e ajudarem a proteger dos raios solares, não são suficientes sozinhas, devendo sempre serem associadas a um protetor solar. “Estudos mostram que o guarda-sol, por exemplo, oferece, no máximo, proteção equivalente a FPS 8. E, na praia, a areia ainda reflete os raios solares”, completa a dermatologista.

Invista no uso de antioxidantes

O uso de cosméticos formulados com ingredientes antioxidantes é uma excelente estratégia para complementar a fotoproteção quando utilizados pela manhã antes do protetor solar. “Como os raios UVA, UVB, luz visível e calor estão ligados à inflamação, ao dano oxidativo e à produção de enzimas que degradam colágeno, resultando em uma pele mais flácida, com rugas e manchas, é necessário apostar em ativos antioxidantes que reforcem a proteção da pele”, diz a dermatologista Valéria Campos, professora convidada do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí e Pós-Graduada em Laser e Dermatologia pela Harvard Medical School.

Um dos mais potentes e populares antioxidantes é a Vitamina C. “A Vitamina C é conhecida justamente por melhorar a proteção da pele contra a ação da oxidação e dos radicais livres, além de ainda ser capaz de combater os danos causados na pele por agressores ambientais como a radiação solar, ajudando na reparação do tecido cutâneo após uma agressão solar e diminuindo o número de radicais livres e, consequentemente, seus danos à pele. Há ainda respaldo científico de sua ação contra manchas e na melhora dos sinais do envelhecimento”, explica Ludmila Bonelli, cosmiatra, especialista em dermatocosmética e diretora científica da Be Belle.

Complemente com a alimentação

Outra maneira de potencializar a fotoproteção é através do consumo de certos alimentos. “Os principais grupos de alimentos que conferem proteção contra a radiação solar são aqueles ricos em carotenoides e polifenóis, que atuam como importantes fotoprotetores orais por sua alta atividade antioxidante. Um grande exemplo é a melancia, que, por conter grandes quantidades de carotenoides como o licopeno, ajuda a proteger a pele dos danos oxidativos causados pelo sol e evitar o envelhecimento precoce do tecido”, explica médica nutróloga Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

“A fotoproteção oral também pode ser feita através da suplementação de antioxidantes, geralmente provenientes de plantas, mas encontramos esse potencial também em alguns suplementos proteicos como peptídeos de colágeno, ácidos graxos do tipo ômega 3 e probióticos”, afirma a nutróloga.

Vale ressaltar, no entanto, que nenhuma das estratégias acima substitui o uso de protetor solar, cuja aplicação diária é indispensável independentemente do clima, da estação, do local ou do horário. “Utilize protetores solares com fator de proteção (FPS) de, no mínimo, 30. Além disso, procure produtos próprios para o seu tipo de pele. Existem opções para pele oleosa, pele seca, pele sensível, com cor, sem cor e muito mais.

Por fim, lembre-se que não basta aplicar o fotoprotetor apenas uma vez antes de se expor ao sol. O produto deve ser reaplicado várias vezes ao longo do dia. O protetor solar deve ser reaplicado no máximo a cada 3 horas, mas, caso você entre em contato com a água ou transpire excessivamente, o ideal é que o produto seja reaplicado antes desse período.