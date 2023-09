Cuidados para ter uma pele saudável no calor

O Brasil vem lidando com uma grave onda de calor nas últimas semanas. Com a chegada da primavera, os termômetros prometem continuar marcando altas temperaturas! Ir à praia, mergulhar na piscina ou ficar no ar condicionado são algumas medidas que ajudam a dar um refresco. Mas não bastam. As altas temperaturas afetam desde a sensação de ambiente abafado até a saúde da nossa pele, que sente os efeitos do sol direto. Com isso, precisamos reconsiderar nossa rotina de cuidados durante as próximas estações para garantir que nossa pele continue saudável.

Para entender as mudanças da nossa pele e como mudar a rotina de cuidados diário, conversamos com Paola Pomerantzeff, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e Danilo Talarico, médico pós-graduado em Dermatologia Clínica-Cirúrgica. Confira:

O que muda para a pele no calor?

É difícil imaginar como nossa pele muda a cada estação, ou melhor, a cada temperatura do ambiente. Com os dias mais quentes e ensolarados, a derme tende a apresentar um aspecto mais áspero. As condições climáticas facilitam ainda o ressecamento, a oleosidade, as manchas e o envelhecimento precoce. Danilo explica que essas mudanças são atreladas aos efeitos de três ondas: os raios UVA e UVB, a luz visível – ou seja, a luz dos nossos computadores e lâmpadas – e, por último, os raios infravermelhos que vêm do calor. Em outras palavras, não é necessário se expor ao sol ou às telas para que nossa derme seja prejudicada.

“Esses raios podem ir destruindo os filamentos de DNA. Então, num primeiro momento, não acontece nada, mas pensa a vida inteira, chega um momento em que tantas lesões no DNA causam um envelhecimento e a gente entra numa fase de apoptose, na qual essa célula não se multiplica mais e interrompe o ciclo de vida, perdendo elastina e colágeno”, explica o médico. Além disso, Paola Pomerantzeff conta que, no calor, as pessoas tendem a ficar bastante tempo no ar condicionado e na piscina, o que quebra com o manto lipídico, responsável por manter a hidratação da pele.

A importância do protetor solar

Estamos todos cansados de ouvir sobre a importância do filtro solar, não é mesmo? Porém, na correria do dia a dia, às vezes relevamos o uso do protetor solar, e pensamos: “Um dia não faz diferença, amanhã eu passo!”, e assim seguimos o ciclo. Mas na realidade, aquele um dia pode fazer grandes estragos na pele! “No Brasil, o câncer mais comum de todos é o câncer de pele – que corresponde a 33% de todos os cânceres no Brasil. Muita gente acha que é só da exposição ao sol quando vamos à piscina ou à praia, mas não, é o saldo do dia a dia”, conta a dermatologista.

Além disso, Paola alerta que muitas pessoas se esquecem de passar protetor solar nos lábios, sendo uma área extremamente exposta ao sol, e um dos locais mais comuns para sofrer câncer de pele. “A frequência do câncer de pele no lábio inferior é maior do que no superior, porque o lábio inferior tem uma projeção maior, então é onde o raio solar incide com mais intensidade”, explica. A dermatologista ainda conta que o fator de proteção é um índice de importância para prestar atenção, sendo necessário usar um filtro com, no mínimo, 30 FPS. Por isso, não se esqueça de passar o filtro solar em todas as regiões do corpo, inclusive nos lábios!

Contudo, Danilo conta que devemos ficar extremamente atentos aos filtros que adquirimos, pois alguns não nos protegem contra os três raios que podem causar estragos na pele. “Os filtros solares tradicionais não bloqueiam a luz visível e os raios infravermelhos, ou seja, eles não interrompem essas ondas. Você tem que procurar um filtro solar que é para ondas de calor, como o da Cetaphil, que oferece proteção 360°. Então você tem que fugir do calor, não é só usar o filtro solar”, alerta.

Não exagere na limpeza da pele

A gente sabe que, no clima quente e abafado, nossa maior vontade é ficar horas embaixo do chuveiro ou tomar vários banhos durante o dia, mas isso pode acabar tendo o efeito contrário ao desejado. “Ficar muito tempo na água resseca a pele. A pele tem um manto lipídico que mantém a hidratação da pele, e quando você passa muito tempo na água ou passa muito sabonete, esse manto lipídico vai sendo retirado. O banho em tempos de calor deve ser rápido para não ficar muito tempo debaixo da água”, argumenta Paola.

E a temperatura do seu banho também pode influenciar a saúde da sua derme. Saiba: se estiver saindo aquela fumacinha do seu chuveiro, a temperatura está alta demais. Por isso, Talarico recomenda tomar banhos mais gelados ou frios, pois as baixas temperaturas da água podem, inclusive, melhorar a aparência da sua pele. “Esse resfriamento da pele ajuda a melhorar os vasos inflamatórios, fecha os poros e diminui a produção da glândula sebácea, que produz o óleo”, explica.

É importante lembrar que a limpeza da pele torna-se mais importante do que nunca nessa calor e essencial para que a mesma esteja saudável, usando um sabonete suave neutro específico para o seu tipo de derme.

O hidratante é o melhor companheiro

Com o calor – seja ar seco ou úmido – nossa pele tende a perder a sua hidratação dos pés à cabeça, motivo pelo qual o hidratante se torna o nosso melhor companheiro! “Hidratação é uma coisa essencial para a pele, mesmo para pele jovens e peles oleosas, todas têm que buscar hidratação”, conta o médico Danilo. E se você pensa que o hidratante vai piorar a oleosidade, isso é um mito. A produção excessiva de óleo pode aparecer por conta da falta de hidratação e ressecamento da pele, sendo um mecanismo de defesa natural para balancear o filme hidrolipídico e auxiliar na proteção.

“O banho de hidratante, eu brinco, pode ser muito demorado. É importante hidratante no corpo inteiro, então tem vários tipos de hidratantes hoje em dia. Alguns contém ácido hialurônico e outros são loção, penetrando mais rápido na pele e não dando aquela sensação de uma pele melecada. E claro, não devemos esquecer de um hidratante específico para o rosto”, recomenda Paola.

Para quem gosta de passar óleos durante o banho, ainda é necessário passar o hidratante, então não se deixe enganar pela sensação de suavidade. O óleo deixa a pele lubrificada, porém, ele não penetra na pele. A dermatologista recomenda passar o hidratante e, em seguida, o seu óleo preferido para selar o hidratante.

Invista no sérum

A aplicação de séruns pode ser mais um passo para manter a pele saudável e hidratada em tempos de calor! “Eu recomendo o sérum de vitamina C nesses períodos de calor ou sol, porque ela potencializa a ação do protetor solar e previne manchas. E um fato curioso é que o Sol numa cidade poluída é mais nocivo para o envelhecimento da pele, e a vitamina C ajuda a proteger a pele da poluição por ser antioxidante. Acho super importante passar esse sérum antes do hidratante e antes do protetor solar”, conta Pomerantzeff.

Já Talarico recomenda o uso do ácido hialurônico, descrevendo-o como o “coringa da hidratação”.

A alimentação importa!

Nem tudo tem a ver com skincare! Nossa alimentação é essencial para ter uma pele saudável, e consequentemente, hidratada nos tempos de calor. Danilo Talarico conta que uma pele hidratada é aquela que conta com um percentual para cima de 70% de água, e para isso, é importante cuidar muito mais do que beber aqueles clássicos 2 litros de água. “É legal comer bastante coisa com caroteno, como cenoura, beterraba e mamão. O caroteno ajuda a produzir melanina, mas de uma forma saudável, além de ter bastante ação antioxidante”, recomenda Paola para dietas no calor, citando também as frutas vermelhas, limão e laranja.

Talarico conta que é interessante evitar alimentos com excesso de sódio: “Ele usa a nossa própria água para ser diluído e mandar o excesso embora pela pelo xixi então, se você tiver que poupar, poupe produtos que usam sódio, que encontramos nos embutidos, enlatados e conservados. A gente sempre pede pro paciente: ‘Pare de desembalar e comece a descascar’”, finaliza.

E com todas essas dicas, chegou a hora de aproveitarmos o sol ao máximo, acompanhadas de uma pele saudável.