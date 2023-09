Raiz oleosa, pontas secas: Rodrigo Cintra dá dicas para cabelos mistos

A oleosidade do cabelo é um incômodo com o qual diversas pessoas lutam diariamente. Algumas pessoas têm, naturalmente, uma maior oleosidade na raiz, e acabam precisando lidar com o aspecto sujo no topo e, pior, ressecado nas pontas. É o tal do cabelo misto! Por isso, conversamos com Rodrigo Cintra, renomado hairstylist e colunista da CLAUDIA, para que você não tenha mais dificuldades em lidar com os seus fios.

Além disso, Geisa Costa, dermatologista e membro da Sociedade Latino Americana de Dermatologia, e Julio Pierezan, tricologista e membro da Sociedade Brasileira do Cabelo, também contaram algumas dicas preciosas! E fica até o final para garantir um guia de cuidados perfeito para quem tem os fios oleosos ou mistos.

Erros básicos que deixam os cabelos oleosos

No desespero de tentar lidar com a oleosidade o mais rápido possível, acabamos cometendo alguns erros básicos que podem acabar deixando o couro cabeludo ainda mais brilhoso e pesado. O hairstylist Rodrigo Cintra comenta que um dos erros de destaque é a falta de lavagem dos fios de forma recorrente, uma vez que a falta de higiene pode ser prejudicial à saúde das madeixas.

Vamos ao principal: A higiene das madeixas deve ser a prioridade quando estamos falando de oleosidade. “A higiene diária é o ideal. Mas quem possui o cabelo misto e seco pode enxaguar em dias alternados e com intervalos maiores. Lembre-se, o ideal é não deixar a raiz suja por muito tempo, até três dias no máximo, mais que isso pode ocasionar diversos problemas, como coceira, irritação, caspa e seborreia”, recomenda Geisa. É importante lembrar que a higiene diária vai ajudar a manter o couro cabeludo livre de impurezas, limpo e solto.

“Não aplique produtos cremosos na raiz, pois essa ação contribui para o surgimento da oleosidade, deixando uma aparência pastosa e pesada”, destaca Cintra. E se você é daqueles que gosta de um banho super quente, talvez esteja na hora de pensar duas vezes! O colunista conta que a água quente ou fervendo estimula o trabalho das glândulas sebáceas, promovendo ainda mais aquele aspecto graxo no couro cabeludo. Além disso, ele conta que o uso frequente de secadores e fontes de calor pode ser um dos motivos por trás da oleosidade, principalmente quando utilizados na raiz.

Use sempre os produtos certos

Um dos maiores segredos para manter a saúde do cabelo é fazer a escolha dos produtos certos, mas dentre tantas opções, embalagens e definições pode ser extremamente fácil se perder no caminho e comprar produtos que não condizem com a realidade do seu couro cabeludo. A dermatologista explica que é necessário fazer uso de xampus específicos, com ativos queratolíticos, à base de ácido salicílico, para ter um controle da dermatite seborreica.

“A linha Self Care+ oil control, da Olenka Cosméticos, foi feita especialmente para cabelos oleosos. É composta por xampu e máscara, e tem em sua formulação zinco PCA e melaleuca, ambos regulam a oleosidade sem ressecar os fios”, recomenda o hairstylist para aqueles que ainda não acharam a linha de cuidados ideal!

Cintra também revela que o xampu é um grande aliado, pois além de remover com mais eficiência as impurezas, ajuda a refrescar e reequilibrar o couro cabeludo, deixando as madeixas cheias de vida e volume. E claro, ele também reforça que o uso de xampu a seco é uma excelente opção para quem sofre com a oleosidade na raiz, pois ele devolve temporariamente a leveza e deixa um aspecto mais bonito no cabelo.

“Basta aplicar o spray na raiz, com pelo menos 10 cm de distância e depois pentear como preferir. Mas atenção: ele não deve ser usado com frequência, só quando realmente não conseguir lavar, pois pode causar ressecamento e queda”, explica Rodrigo.

Agora, para as pontas, o correto mesmo é apostar em produtos hidratantes e que reponham nutrientes importantes para os fios. Óleos reparadores naturais também ajudam muito, e podem ser utilizados no dia a dia. Lembre-se de intercalar o uso de uma boa máscara hidratante em casa com uma hidratação mais completa no salão há cada 15 dias.

Alerta: Nem toda oleosidade é normal!

Apesar disso, Costa conta que se o seu cabelo tem uma oleosidade anormal você pode estar lidando com uma patologia, necessitando de um tratamento específico para lidar com o quadro. Um dos principais tratamentos para a redução da ação das glândulas sebáceas é a ledterapia, uma técnica que utiliza a luz emitida por diodos para corrigir as funções fisiológicas da pele. Julio Pierezan, médico tricologista, conta que o LED azul, além de diminuir a produção de sebo, ajuda na desinfecção do couro cabeludo e a mantê-lo limpo, prevenindo o acúmulo do óleo ocasionado pelas infecções.

O profissional explica que a LED vermelha auxilia na circulação de sangue do couro cabeludo, além de contribuir para a redução da inflamação, o que pode beneficiar o controle da oleosidade quando acompanhada de uma inflamação. Além disso, a diminuição dos níveis de DHT – isto é, dihidrotestosterona – também deve ser uma prioridade, por aumentar a produção de sebo. “Essa diminuição do DHT pode ocorrer primeiro com medicamento prescrito, via oral, como a finasterida e a dutasterida, que vão ajudar em níveis sistêmicos no corpo inteiro a reduzir esses hormônios. Depois, podemos prescrever esses medicamentos para serem usados topicamente, ou seja, em xampu ou em um tônico capilar”, explica Pierezan.

Mas antes de tudo isso, a oleosidade também pode ser manejada a partir de uma mudança no estilo de vida e o controle do estresse, com práticas de atividade física, que ajudam a manter um equilíbrio hormonal. “As dietas são importantes para manter um estilo de vida saudável e sabemos que o zinco (carnes magras e oleaginosas) pode promover uma haste capilar firme e forte”, finaliza o tricologista.

Rotina de cuidados para cabelos mistos

E para que os seus fios fiquem perfeitos das pontas à raiz, Geisa Costa montou a rotina perfeita de cuidados para quem sofre com a oleosidade na raiz e a secura nas pontas! Confira:

Higiene na medida

“Não fique sem lavar os fios: assim como lavar em excesso pode ser prejudicial à saúde das madeixas, a falta de higienização também é ruim”, relata a dermatologista.

Faça a lavagem certa

Aposte em um xampu antirresíduos! A dermatologista explica que, na hora de higienizar a raiz, o produto será um grande aliado, pois além de remover com mais eficiência as impurezas, ajuda a refrescar e reequilibrar o couro cabeludo, deixando as madeixas cheias de vida e volume

“Evite aplicar produtos cremosos na raiz. A ação contribui para o surgimento da oleosidade, deixando uma aparência pastosa e pesada, além de entupir os folículos e facilita o aparecimento de caspa e da queda”, acrescenta Costa.

No entanto, fica a dica: o xampu antiresíduos não é para uso diário. Prefira deixar para o mesmo dia da hidratação capilar.

Seque os cabelos antes de dormir

“Não durma com os cabelos molhados e nem presos: o hábito abafa o couro cabeludo, facilitando a proliferação de fungos, que causam desequilíbrios e doenças, e ainda pode contribuir com a quebra e as pontas duplas”, finaliza a dermatologista.

Cabelo oleoso? Tchau!