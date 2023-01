Trend Alert: boca laqueada é aposta sexy para a maquiagem

Refrescante, sexy e moderna, a boca laqueada está de volta! A técnica de maquiagem que sobrepõe o gloss transparente ao batom foi usada nos últimos dias por Hailey Bieber, Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa, e promete ser um dos grandes destaques do verão. Abaixo, trazemos inspirações para se jogara na tendência.

Marcela de Sousa, especialista em maquiagem e visagismo, explica ser possível utilizar um batom com fundo escuro para criar um efeito mais sensual, e completa: “para isso, gosto da ideia de usar um gloss neutro, sem cor ou brilho.” Vermelhos, vinhos e tons arroxeados ou terrosos são excelentes opções para a primeira camada, feita com o batom matte ou cremoso.

“É importante igualar o tamanhos dos lábios superiores e inferiores, o que pode ser feito com a ajuda de um contorno para boca. Aconselho passar o batom primeiro, depois contornar e, por fim, aplicar o gloss”, completa.

Boca laqueada + textura glossy nos olhos

Boca laqueada somada a textura glossy nos olhos é uma fórmula que resulta em beleza de verão! Com a ajuda de dois glosses, um específico para cada região, você vai poder construir um efeito “molhado”, trazendo frescor ao visual. A profissional lembra de um ponto importante a ser considerado antes do make: “Precisamos tomar cuidado com a quantidade de produto utilizada nos olhos. Por mais que você use um gloss próprio para essa parte, ainda assim não seca.”

Make cheio de frescor

A visagista diz ser possível criar um efeito de maquiagem refrescante a partir da boca laqueada, basta combinar com pele bem hidratada, não utilizar produtos matte e abusar do iluminador. De acordo com ela, lábios maiores conseguem alcançar esse efeito com mais facilidade.

Drama

O batom preto junto ao gloss transparente ajudam a criar um make dramático. Perfeito para a gótica que vive dentro de você, certo?

