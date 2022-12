Delineado para pálpebras caídas: passo a passo

A cada nova temporada, o delineado ressurge mais querido e mais fashion. Por isso, é difícil encontrar quem não goste ou não seja adepto dessa maquiagem. Algumas pessoas, no entanto, deixam de arriscar por possuírem pálpebras caídas ou mais gordinhas. Como tudo na vida tem solução, inclusive os problemas no make, já existe uma nova maneira de usar, que contribui para que esse público não tenha uma finalização comprometida.

Preparo

Qualquer um está sujeito ao inchaço, inclusive quem tem pálpebras caídas. Uma maneira de reduzi-lo é massagear a região, com a pele e mão limpa, durante o seu skincare. Use a ponta do dedo anelar para realizar os movimentos, sempre de dentro para fora e suavemente. Um creme ou óleo são úteis no processo, pois fazem os dedos deslizarem com mais facilidade.

Use um delineador de qualidade

O mercado de beleza tem diversos delineadores disponíveis para a compra, mas a opção mais adequada para você definitivamente é a que melhor se encaixa na sua mão e a que tem o pincel mais preciso. Esses dois fatores, por mais simples ou óbvios que pareçam, são os responsáveis por facilitar o momento da aplicação. O pincel, inclusive, precisa corresponder às suas expectativas: se você busca um acabamento mais fino, por exemplo, deve estar atento à espessura do aplicador.

Faça o esboço

Desenhar os traços externos ao invés de preencher tudo de uma vez é uma dica importante para resultados mais bonitos. Puxe o delineado do canto externo para dentro; faça uma reta no ponto final do traço até o início da marca da pálpebra; e, então, desça um pouco e puxe o delineado até o começo do olho. De acordo com Julio Elibio, maquiador profissional, “o ideal é sempre traçar o delineado de fora para dentro, assim há mais controle se está abrindo o seu olho ou não (pois essa é a função do delineador, seja ele gatinho ou gráfico). Mais um truque para o gatinho não ficar curvado ou escondido é deixar o olho aberto enquanto faz o esboço.”

Preencha tudo

Depois de criar o contorno do delineado, chega o momento de preencher todo o espaço. É necessário ter atenção para não borrar o produto no que foi já foi traçado, pois caso contrário será necessário limpar toda a região e recomeçar. Então tenha leveza nos gestos e realize essa etapa com calma. Não precisa ficar assustada, pois essa parte é mais simples do que as anteriores, uma vez que é só pintar o que está sem aplicação. O profissional indica “fazer todo o delineado com o rosto reto. De frente para o espelho, olhando no fundo do seu olho“.

Confira o tutorial