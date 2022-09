7 dicas para conquistar um cabelo com efeito glossy

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Eu tenho certeza que você ama cabelos reluzentes, com aquele aspecto “acabei de sair do salão”. Nós também. Mas não existe fórmula mágica, então, se você quer conquistar esse efeito, precisa investir em produtos específicos e mudar alguns hábitos. Separe um tempinho na sua agenda para se dedicar, pois madeixa danificada não brilha ; )

Higienização em dia

Devido aos resíduos de produtos, excesso de oleosidade, efeitos da poluição e afins, o fio tende a ficar totalmente opaco e sem vida. Além disso, a falta de higienização do couro cabeludo pode desencadear uma série de problemas. Para ter o visual solto e brilhante da atriz Cleo, higienize-o muito bem com xampu, massageando a raiz com as pontas dos dedos em movimentos circulares. Enxágue muito bem o comprimento e pontas.

Jato de água fria

Se você me acompanha deve saber que a água quente é inimiga dos cabelos saudáveis, mas sabe por quê? Ela é responsável por abrir as cutículas dos fios e remover toda a hidratação, deixando-os fracos e opacos. Sei que ninguém vai tomar banho na água fria, mas antes de terminar de se lavar, vale jogar um jato de água fria nas madeixas. Isso ajuda a conquistar um look mais brilhante, como o da modelo Olivia Palermo.

Aposte em tratamentos a base de proteínas

Mais da metade da massa capilar é formada por proteínas, cerca de 60% a 90%. Por isso, é muito importante investir em tratamentos que contenham esse ativo, pois além de melhorarem a textura, ainda mantêm os fios encorpados, fortes e brilhantes, como os da influenciadora Kim Kardashian.

Nesse vídeo explico mais sobre a importância desse componente:

Se jogue nos óleos

Uma ótima alternativa para amenizar o frizz, manter os fios mais alinhados, nutridos e reluzentes, como os da modelo Chrissy Teigen, é usar um óleo capilar. Na hora de escolher o produto, dê preferência à fórmulas a base de macadâmia e argan. E mais, vale ressaltar que o investimento vale muito a pena, pois trata-se de um produto extremamente versátil, pois ele pode ser usado para umectar, hidratar e finalizar as madeixas.

Evite o calor excessivo

Para conquistar o visual luminoso da Serena Williams, é indispensável evitar a exposição dos fios ao calor excessivo, pois esse hábito pode ocasionar o ressecamento e a opacidade. Por isso, sempre que for se expor ao sol ou quando for utilizar alguma fonte de calor, como secador, chapinha e babyliss, use um CC Cream com proteção térmica. Mas vale lembrar que o uso contínuo e exagerado dessas ferramentas pode danificar os cabelos mesmo assim. Tenha cautela.

Evite o excesso de química

O excesso de colorações, descolorações, alisamentos e outros procedimentos químicos desgastam a fibra capilar, retirando todo o brilho. Entre uma manutenção e outra é importante fazer tratamentos no salão, sejam eles de reconstrução ou nutrição, para que os fios consigam se manter saudáveis e brilhosos, como os da atriz Sarah Jessica Parker.

Doadores de brilho: vale ter no nécessaire

Agora, se você já tem todos esses cuidados com os fios, mas ainda assim deseja ter um visual mais brilhante, como o da cantora Jennifer Lopez, aposte em produtos que doam brilho. Pode ser desde uma linha completa ou até mesmo um spray de brilho para borrifar no final da sua produção.

Ainda precisa de dicas para acabar com o ressecamento? Trago nesse vídeo: