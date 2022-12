Último Mercúrio Retrógrado do ano começa nesta quinta (29)

O ano de 2022 já está na reta final, mas os astros prepararam um dia de fortes emoções para esses últimos dias. Isso porque, nesta quinta-feira (29), temos o último Mercúrio Retrógrado do ano! Pois é, a virada de 2022 para 2023 reservou esse fenômeno tão temido da astrologia.

O que é Mercúrio Retrógrado?

Mercúrio é o planeta responsável pela nossa comunicação e inteligência. É ele que rege a nossa forma de lidar com os processos que surgem na vida. É esse planeta, com a influência do signo que estiver posicionado nele no seu mapa astral, que expõe sua maneira de agir nas seguintes situações: conversa, recepção e busca por informação, organização da casa, trabalho e ambiente tecnológico.

No horóscopo, esse sentimento pessimista sobre a fase retrógrada ocorre pois costuma “trazer à tona algumas questões que podem gerar erros e confusão em assinaturas, em questões de comunicação, como por exemplo falar algo e ter o entendimento errado”, explica a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro.

Entretanto, existem algumas dicas para enfrentar esse período, como agir de forma mais detalhista e cautelosa, além de checar tudo com atenção dobrada. “Isso vale para contratos, assinaturas. Registre conversas importantes e é bom adiar fechar negócio de compra e venda, para evitar atrasos e problemas”, recomenda a astróloga.

O último Mercúrio Retrógrado do ano

“Mercúrio fica retrógrado em Capricórnio no dia 29/12 e nos traz atenção aos detalhes. Equilíbrio entre razão e emoção é a ordem da vez”, detalha a astróloga Vivi Pettersen.

A seguir, ela conta como cada signo do zodíaco será afetado pelo Mercúrio Retrógrado, que se inicia nesta quinta-feira (29), e dá dicas de como enfrentar o período:

Áries: Mercúrio fica retrógrado nos últimos dias de 2022 em seu setor de Propósito para que você repense atitudes e defina melhor seus próximos passos.

Touro: Com o planeta da comunicação, Mercúrio, virando o ano retrógrado em seu setor de Expansão e Crescimento, a semana pede mais calma e tranquilidade em suas decisões. Cuidado com a forma que você lida com os desafios diários, lembre-se que sua evolução é de dentro pra fora – não se distraia.

Gêmeos: Mercúrio, seu regente, fica retrógrado em seu setor de transformações, trazendo algumas situações ainda não resolvidas para que você defina melhor seus caminhos.

Continua após a publicidade

Câncer: A virada do ano traz Mercúrio retrógrado em seu setor de Relacionamentos e Parcerias, o que pode trazer alguns direcionamentos importantes neste setor. Revise seus sentimentos e prepare-se para importantes soluções que chegam.

Leão: A última semana do ano traz uma vibe nostálgica, mas se depender de Mercúrio, a saudade chega, chegando. Situações de passado que não foram resolvidas pedem novas oportunidades de serem ressignificadas.

Virgem: Seu planeta regente, Mercúrio, fica retrógrado no setor mais positivo do seu Mapa Astral e pede certo freio com a autocrítica e com situações que vem postergando para melhorar. Tenha em mente que o novo ciclo que chega traz boas perspectivas se nos jogarmos de fato na vida.

Libra: Os sentimentos podem estar aflorados e confusos, mas isso traz mais responsabilidade com você mesmo na hora de se curar. Não postergue sua evolução.

Escorpião: Mercúrio fica retrógrado nos últimos dias e traz o alerta de imprevistos com questões cotidianas.

Sagitário: Imprevistos com pagamentos e recebimentos podem causar certa dor de cabeça nesta reta final do ano, mas nada que um bom planejamento prático não resolva.

Capricórnio: Apesar da enorme renovação de energia, você se sentirá mais responsável e focado em determinar o que falta e precisa para entrar 2023 com tudo. Um amor do passado pode voltar a bater na porta, atente-se.

Aquário: Mercúrio fica retrógrado em seu setor dos Sonhos e Subconsciente e chega te cobrando um pouco mais de atitude e praticidade com estas questões. Se você demorar muito ou esperar pelo momento perfeito para realizar o que deseja, pode perder a travessia.

Peixes: Mercúrio retrógrado, junto do Sol e Vênus, trazem novas energias para o que você considera um bom futuro. A virada do ano pode trazer insights excelentes – e até situações que considerava perdidas – para que você revise e siga o melhor caminho possível para ser ainda mais feliz.