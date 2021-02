Mercúrio Retrógrado: os pontos positivos de um dos fenômenos mais temidos

Estamos no auge do temido Mercúrio Retrógrado em Aquário, que começou no dia 30 de janeiro e termina no dia 20 de fevereiro. Teremos pela frente ainda mais dois desses períodos no ano, já que o planeta costuma ficar nesse movimento retrógrado três vezes por ano: 29 de maio (em Gêmeos) e dia 27 de setembro (em Libra).

“Neste ano, ele irá retrogradar em signos do ar (Aquário, Gêmeos e Libra), e isso irá mexer muito com a parte de comunicação, com a capacidade de projetar coisas para o futuro, desenvolvimento da mente”, explica a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro.

Ela prevê que o último período de Mercúrio retrógrado do ano, no fim de setembro, irá influenciar os diálogos afetivos, em especial. “Da comunicação a dois, divórcio, casamento”, diz.

Ela confirma que é comum colocar o fenômeno como um vilão mas, explica que a fase tem seus pontos positivos. “Traz muito aprendizado. Faz com que as pessoas deixem de ser obsoletas em algumas ideias, avançar em questões de entendimento, mudar as formas de comunicação, mudar os aparelhos defasados como computadores e celulares”, diz.

Os signos mais afetados por Mercúrio Retrógrado

No período pelo qual estamos passando, até 20 de fevereiro, as pessoas dos signos de Aquário e, por oposição, Leão serão as mais impactadas pelo fenômeno.

Os signos de Gêmeos e Sagitário, por oposição sentirão mais o segundo período do fenômeno do ano. O terceiro período, que começa dia 27 de setembro, terão mais influências nos signos de Libra e seu oposto Áries, segundo Serena.

A astróloga explica que esses períodos são importantes para que consigamos entender as coisas de uma melhor forma. “A maior lição do Mercúrio Retrógrado é ter o propósito de entender melhor as coisas.”

Situações de estagnação, comerciais ou não, começam a se desenvolver. Comunicações mal resolvidas e compras podem ser solucionadas.

Por que temê-lo?

“Mercúrio Retrógado traz algumas questões à tona que podem gerar erros e confusão em assinaturas, em questões de comunicação, como por exemplo falar algo e ter o entendimento errado”, diz.

É uma época propícia para bugs em aparelhos e aplicativos. Os contratempos não param por aí. “Isso ocorre em outros segmentos também, como é o caso do comércio, quando há questões que envolvem dinheiro, negócios, temos que prestar muita atenção”, explica.

A dica é ter uma atuação mais detalhista e cautelosa, checar tudo com mais cuidado. Isso vale para contratos, assinaturas. Registre conversas importantes e é bom adiar fechar negócio de compra e venda, para evitar atrasos e problemas.