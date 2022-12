Previsões de cada signo para 2023 de acordo com o tarô

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

“A cigana leu o meu destino. Eu sonhei! Bola de cristal. Jogo de búzios, cartomante. E eu sempre perguntei. “O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino?” O icônico samba-enredo da União da Ilha do Governador de 1978 consta na playlist de 9 entre 10 festas de Réveillon e não é para menos. Na virada do ano, temos sempre um misto de esperança e expectativas, não é mesmo? Quem não gostaria de saber o que vai acontecer no ano que se inicia? O que será que 2023 reserva para cada uma de nós? O tarô responde sobre o que podemos esperar para cada signo do zodíaco neste ano novo. Confira.

Em 2023, a energia geral é de vitória, superação de obstáculos e sucesso! No somatório, o ano de 2023 totaliza o número 7, que é a carta do Carro no tarô. Após um ano desafiador de incertezas e instabilidades, vamos conseguir voltar a tomar as rédeas da situação. Com este arcano, você se sentirá mais motivada e no controle.

Agora é a hora de assumir o volante, colocar o pé no acelerador e seguir em frente em direção ao que você realmente quer. Com o Carro você vai ter a sensação de que saiu do “ponto morto” e finalmente vai conseguir avançar. Neste sentido, será um ano de vitórias pessoais, e de superação. Mas, claro, para isso será necessário ter autodisciplina, foco e trabalho duro.

O Carro é uma carta de determinação e força de vontade. Você definiu seus objetivos e agora está tendo firmeza e coragem para realizá-los. Nada vai te parar agora. Mesmo que encontre obstáculos no seu caminho, confie nas suas habilidades para chegar no destino desejado usando o seu aplicativo de “Waze” interno.

Através da sua disciplina e comprometimento, certamente terá sucesso porque, antes de mais nada, sabe onde está e aonde quer chegar! “A essência da vida é andar para a frente; sem possibilidade de fazer ou intentar marcha a trás. Na realidade, a vida é uma rua de sentido único.“ (Agatha Christie)

Áries (21/03 a 20/04): A PAPISA

Uma das características mais marcantes da ariana é estar sempre pronta para agir. Então, você pode imaginar o quanto será difícil para as nativas deste signo ficarem passivas diante de algumas situações. E este será justamente o desafio para 2023. Vai ser um ano de aprendizado sobre controle dos impulsos.

Será necessário guardar, aguardar, manter segredo de projetos e coisas que ainda estão em estado gestacional até que, de fato, se concretizem. Não fale tudo o que pensa. Mantenha as suas opiniões para si. Procure ser mais estratégica. Esta carta pede um certo recolhimento. Boa para estudo, guardar dinheiro, trabalhos de pesquisa e concursos. Você vai procurar usar mais a sua intuição e sensibilidade para a busca de respostas. É a carta da sabedoria e do mistério. Pesquise, reflita, pense antes de agir.

Touro (21/04 a 20/05): A IMPERATRIZ

2023 será um ano de expansão e prosperidade para as nativas de Touro. Novos projetos frutificarão, seu carisma pessoal e relações interpessoais estarão em alta. Momento de criatividade e de abundância de recursos e ideias. Vai ser um ano em que você terá maior autocontrole, autoconfiança e ficará com a sua autoestima mais elevada.

Se fôssemos traduzir por uma palavra seria: realização. Assuma a sua liderança e faça acontecer! Você está em um período de crescimento, no qual tudo o que você sonhou está se concretizando. Dê vida aos seus projetos! A Imperatriz traz terreno fértil para mudança, dinamismo, ambição e progresso. Use plenamente seus dons e talentos. Você vai reinar absoluta.

Gêmeos (21/05 a 20/06): A ESTRELA

Para as nativas de Gêmeos, 2023 será um ano de inspiração, criatividade e renovação. Com a carta da Estrela- uma das mais positivas no tarô- o seu brilho pessoal vai fazer com que você se destaque e até assuma uma liderança no seu grupo de trabalho, amigos e família através dos seus insights criativos.

Todas as etapas difíceis e desafiadoras vividas até agora, ficaram para trás e os seus sonhos têm chance de serem realizados com êxito e sucesso. Portanto, é hora de voltar a ter fé no futuro. Você se sentirá mais confiante em si mesma. A Estrela te conduz rumo à realização dos seus desejos. É uma luz na escuridão. Tudo vai dar certo. Acredite na sua boa estrela! Você vai ter sorte e proteção. A sua felicidade já está a caminho.

Câncer (21/06 a 22/07): OS ENAMORADOS

2023 vai ser um ano de decisões importantes para as cancerianas. A carta dos Enamorados está relacionada também a amor, união, reconciliações, acordos e entendimentos. Lembre-se que toda escolha implica numa renúncia. Então, nem sempre vai ser fácil.

Procure escutar a voz do seu coração. Expresse seus sentimentos sem receio, buscando sempre prezar pela harmonia, seja com a

família, parcerias ou amigos. O significado que a maioria das pessoas espera com esta carta é que conhecerão um novo amor ou terão alguma experiência romântica. Embora este seja um significado potencial, o arcano se refere mais especificamente ao amor universal. Portanto, ame e seja amada. Deixe o amor cósmico e a luz brilharem!

Leão (23/07 a 22/08): A TORRE

As leoninas poderão viver transformações profundas em 2023. A carta da Torre mostra que é hora de mudar o que precisa ser modificado e não deixar pedra sobre pedra. A maioria das pessoas fica um pouco assustada quando vê este arcano, mas não deveria. Quando coisas desmoronam ou mudam drasticamente é apenas porque foram construídas sobre alicerces fracos.

Às vezes é preciso recomeçar do zero para poder reconstruir e edificar novamente em cima de uma estrutura mais forte. Confie que, se as coisas não saem do seu jeito, é por um bom motivo. Esta carta dá a oportunidade de mudar e crescer. Quebre com o passado. (Re)construa o seu futuro.

Virgem (23/08 a 22/09): O CEIFADOR

As previsões do tarô para Virgem em 2023 indicam que será um ano propício para fazer cortes e promover algumas transformações. Para isso, muito provavelmente, será preciso revisar processos internos e padrões de comportamento. Normalmente o Ceifador é uma carta muito mal compreendida. Sim, a morte representada por este arcano marca um fim. Esta

carta está falando sobre o estágio final de algo que não serve mais para você e que precisa ser ceifado e cortado pela raiz de uma vez por todas.

O Ceifador é um símbolo de transformação completa. Esta carta também representa a morte simbólica de algum aspecto do seu ego. Não tema as mudanças que estão surgindo em sua vida. Abrace o desconhecido e experimente os mistérios da autotransformação.

Libra (23/09 a 22/10): O PAPA

2023 será um ano repleto de aprendizados para as librianas. Com a carta do Papa, você pode sentir a necessidade de honrar tradições. Como assim?! Você vai preferir seguir estruturas sociais mais convencionais e conservadoras: fazer um curso ou uma pós-graduação, ter emprego fixo com carteira assinada, carreira sólida numa empresa, relacionamento sério e por aí vai.

Este arcano geralmente fala sobre associação a grupos. Você pode desfrutar de uma profunda sensação de conforto por estar cercada por pessoas que têm maneira de pensar e valores iguais aos seus. Além de ter identificação com os outros, pode ser que no seu círculo social você seja vista como alguém que detém conhecimentos e que dá bons conselhos. “Se não sabes, aprende; se já sabes, ensina.” (Confúcio)

Escorpião (23/10 a 21/11): O LOUCO

A carta do Louco encoraja as escorpianas a deixar a preocupação e o receio de lado e dar um salto de fé sem saber necessariamente o que pode acontecer. 2023 será, portanto, um ano para você arriscar mais. “Quem não arrisca, não petisca, não é mesmo? Você pode se aventurar num novo relacionamento, num novo trabalho, numa nova carreira, numa nova cidade… Algo inusitado.

Chega de seguir as regras e ficar presa! Liberte-se! Nem sempre é fácil desprender-se, mas esteja aberta a novas ideias e possibilidades. Você vai estar apostando em você sem medo de ser feliz! Confie na sua intuição para a abertura de novos caminhos. “Quero a certeza dos loucos que brilham. Pois se o louco persistir na sua loucura, acabará sábio”. (Raul Seixas)

Sagitário (22/11 a 21/12): A RODA DA FORTUNA

A carta da Roda da Fortuna traz mudanças súbitas para as sagitarianas em 2023. Mas não se preocupe! O Universo está trabalhando a seu favor. A roda giratória deste arcano traz renovação. Tudo muda. Tudo se renova. Planos, amizades, amores, formas de pensar. Mas, apesar de girar, o centro da roda continua o mesmo. Você vai se manter no eixo, mesmo não tendo controle absoluto do que está por vir.

Pode ser uma virada na sua vida, quem sabe? A sua sorte está lançada. Aposte em você! Lembre-se: “Deus não joga dados com o Universo”. Nada acontece por acaso. Portanto, espere o inesperado. Quanto mais imprevisível, mais interessante. Deixe as coisas acontecerem. Confie no destino.

Capricórnio (21/12 a 19/01): A FORÇA

Se depender do tarô, para as nativas de Capricórnio, tá tudo dominado em 2023. De fato, com a carta da Força, você terá autoconfiança, ânimo, coragem e tudo o que precisa para vencer os desafios. Nada vai te intimidar. Você terá grande energia vital e vai estar, inclusive, se sentindo mais magnética.

Aproveite e agarre as oportunidades com garra e força de vontade. A vitória virá, mas, como tudo na vida, não será fácil. É preciso manter o controle e a determinação diante dos obstáculos. Procure sustentar seu equilíbrio mental. Persevere. Você está no domínio e será um ano de muito poder de realização, onde você trabalhará não com a força bruta e, sim, com o seu poder de

comunicação. Afinal de contas, “a persuasão é mais eficaz do que a força”.

Aquário (21/01 a 19/02): A TEMPERANÇA

A carta da Temperança mostra que 2023 vai ser um ano de muita paz para as nativas de Aquário. Ela também representa alquimia, que é a arte de transformar algo ruim e difícil em coisa boa. Aproveite e dê uma olhada em que área sua vida parece estar fora de sintonia.

Se você está cometendo exageros como, por exemplo, comendo demais, bebendo, gastando ou passando muito tempo com pensamentos negativos, este arcano é um lembrete de que é hora de recuperar o equilíbrio. Bom momento para colocar a sua lista de resoluções de ano novo em prática.

A Temperança também ajuda você a se lembrar de manter a calma, mesmo diante de situações ou pessoas negativas ou estressantes. Evite entrar em controvérsias. “Bem aventurados os mansos porque eles herdarão a terra”.

Peixes (20/02 a 20/03) O SOL

A carta do Sol, considerada por muitos a melhor carta do tarô, traz um bom presságio para as nativas de Peixes em 2023. Aliás, este arcano torna realidade os desejos que constam na famosa música de Réveillon: “Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender.” No próximo ano, além de prosperidade, as coisas vão ficar ainda mais claras e positivas. Tá bom ou quer mais? Bem, vou continuar.

No campo material, progresso e realização dos seus projetos. No afetivo, amor e alegria. No profissional, prestígio, brilho e reconhecimento. Cuidado apenas com o excesso de exposição porque sol demais pode provocar queimaduras. Para isso, além de moderação nas redes sociais, siga a recomendação do famoso manifesto eternizado na voz de Pedro Bial: “Use filtro solar”.