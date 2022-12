Horóscopo semanal: previsões para o seu signo de 26/12 a 01/01

A segunda-feira (26) começa com Lua em Aquário, o que nos pede calma na mente para conseguirmos enxergar os melhores caminhos que se apresentam. Veja a previsão completa do horóscopo abaixo:

Áries

Última semana do ano chegando com um ar de revisão na vida. Bom momento para fazer aquela renovação, que leva embora tudo o que você não deseja mais, para trazer novas e boas perspectivas. Mercúrio fica retrógrado nos últimos dias de 2022 em seu setor de Propósito para que você repense atitudes e defina melhor seus próximos passos.

Touro

Com o planeta da comunicação, Mercúrio, virando o ano retrógrado em seu setor de Expansão e Crescimento, a semana pede mais calma e tranquilidade em suas decisões. Cuidado com a forma que você lida com os desafios diários, lembre-se que sua evolução é de dentro pra fora – não se distraia.

Gêmeos

No meio da semana, a Lua ilumina seus projetos profissionais e pode trazer alguns insights para que você coloque em prática buscando melhorias e bons resultados. Mercúrio, seu regente, fica retrógrado em seu setor de transformações, trazendo algumas situações ainda não resolvidas para que você defina melhor seus caminhos.

Câncer

A virada do ano traz Mercúrio retrógrado em seu setor de Relacionamentos e Parcerias, o que pode trazer alguns direcionamentos importantes neste setor. Revise seus sentimentos e prepare-se para importantes soluções que chegam. Neste período, é importante olhar para o que sente.

Leão

A última semana do ano traz uma vibe nostálgica, mas se depender de Mercúrio, a saudade chega, chegando. Situações de passado que não foram resolvidas pedem novas oportunidades de serem ressignificadas. É momento de olhar melhor para as questões cotidianas que pedem novas diretrizes.

Virgem

Seu planeta regente, Mercúrio, fica retrógrado no setor mais positivo do seu Mapa Astral e pede certo freio com a autocrítica e com situações que vem postergando para melhorar. Tenha em mente que o novo ciclo que chega traz boas perspectivas se nos jogarmos de fato na vida. Não tenha medo de seguir com o coração.

Libra

Situações familiares pedem atenção nesta reta final do ano e faz com que você resolva de vez o que for necessário para seguir em prol dos seus objetivos. Os sentimentos podem estar aflorados e confusos, mas isso traz mais responsabilidade com você mesmo na hora de se curar. Não postergue sua evolução.

Escorpião

Semana de sentimentos intensos e de novas perspectivas sentimentais chegam para você ressignificar os desafios dos últimos meses em sua vida. Jogue fora o que não te serve mais e se prepare para se jogar em novas chances de ser feliz. Mercúrio fica retrógrado nos últimos dias e traz o alerta de imprevistos com questões cotidianas.

Sagitário

Encerre de vez o ano de 2022 revisando, sobretudo, a sua fé e seu otimismo em situações desafiadoras. Lembre-se que sua verdadeira expansão está naquilo que você vibra e emana. Imprevistos com pagamentos e recebimentos podem causar certa dor de cabeça nesta reta final do ano, mas nada que um bom planejamento prático não resolva.

Capricórnio

O sol brilha incansavelmente por aí, unido de Vênus e Mercúrio, que começa a ficar retrógrado no dia 29. Apesar da enorme renovação de energia, você se sentirá mais responsável e focado em determinar o que falta e precisa para entrar 2023 com tudo. Um amor do passado pode voltar a bater na porta, atente-se.

Aquário

A semana começa com a Lua em seu signo, trazendo certa dúvida e alguns sentimentos oscilantes. Contudo, Mercúrio fica retrógrado em seu setor dos Sonhos e Subconsciente e chega te cobrando um pouco mais de atitude e praticidade com estas questões. Se você demorar muito ou esperar pelo momento perfeito para realizar o que deseja, pode perder a travessia.

Peixes

No meio da semana, Mercúrio retrógrado, junto do Sol e Vênus, trazem novas energias para o que você considera um bom futuro. A virada do ano pode trazer insights excelentes – e até situações que considerava perdidas – para que você revise e siga o melhor caminho possível para ser ainda mais feliz.

Pílulas astrais da semana

26/12: Lua em Aquário nos pede calma na mente para conseguirmos enxergar os melhores caminhos que se apresentam. Nem tudo é como parece

27/12: A Lua chega em Peixes e promove grandes transformações internas. Cultive seus sonhos perto de você

28/12: Não tenha medo de expressar o que sente

29/12: Mercúrio fica retrógrado em Capricórnio e nos traz atenção aos detalhes. Equilíbrio entre razão e emoção é a ordem da vez

30/12: Lua em Áries nos traz coragem para encerrar o ano de cabeça erguida e com a determinação na mão. Encerrar para recomeçar!

31/12: O novo ano chega sendo o melhor que podemos ter. Que possamos aproveitar a jornada! Feliz Ano Novo!