Dicas para começar 2023 com organização

Quantas promessas de Ano Novo você já fez? E quantas metas traçou para 2023? Depois de entender o que se deseja conquistar no novo ciclo que se aproxima, é importante saber como conquistar esses objetivos. E, é claro, a organização é fundamental. CLAUDIA ouviu diversos especialistas para te dar dicas de como começar 2023 com a cabeça no lugar e a vida organizada. Confira.

Descanse

“Primeiro, descanse de 2022. Antes de voltar às atividades, faça uma pausa, silencie o mundo exterior e dedique tempo para você mesma. Respire fundo, diminua o ritmo e reflita sobre o que você quer para 2023”, recomenda Katrina Devilla, espiritualista da iQuilíbrio.

Katrina lembra que cuidar da própria energia também é importante, tanto nos rituais de Réveillon quanto nos primeiros dias do Ano Novo. “Por inúmeras vezes, para alcançar um objetivo, esquecemos de nós mesmas, mas, para se manter em pé e com vitalidade para encarar os próximos doze meses, é preciso focar em você também. Nenhuma meta vale nossa saúde mental, lembre-se disso“, diz ela. Uma das dicas de Katrina é fazer uma limpeza energética no dia a dia: “Lave o rosto e as mãos com água adormecida com sete galhos ou folhinhas de arruda, alecrim e manjericão.”

Organize

Além da mente, Katrina diz que é importante organizar todos os espaços pelos quais você transita. “Comece se livrando da bagunça, e de tudo que não sirva mais. Organize todos os ambientes da sua casa, e também o seu espaço no trabalho, principalmente aquela sua caixa de e-mail lotada. Lembre-se que a bagunça não atrai coisas boas, e tudo deve estar no seu devido lugar para que as energias fluam”, diz.

Para a psicóloga Camila Puertas, o mais fundamental é uma boa gestão do tempo, separando as atividades recorrentes e imprevistas de acordo com sua urgência e importância. “A importância está diretamente relacionada às suas metas, já a urgência está intimamente ligada ao tempo que você dispõe para realizar a atividade sugerida. Várias atividades podem ser urgentes e importantes. Porém, muitas delas são meramente urgentes, mas não estão alinhadas às suas metas e, por várias vezes, apenas desperdiçam seu tempo”, ensina.

Camila explica que esse quadrante baseado nesses dois conceitos são aplicáveis a todos os compromissos e tarefas cotidianas. É só lembrar: importantes são aquelas atividades alinhadas com seus interesses valores e prioridades. Urgentes são aquelas que possuem um prazo imediato.

Uma forma mais divertida de começar 2023 com o pé direito é organizar suas férias e feriados. De acordo com Ricardo Massola, consultor de qualidade de vida e saúde mental, saber o que você quer fazer em cada uma dessas datas pode ajudá-la a se motivar. “No entanto, lembre-se que o planejamento precisa ser específico, então cada etapa para alcançar o seu desejo precisa ser definida. Se planejou uma viagem, tenha desenhado em seu plano o quanto precisará no total, o quanto precisará economizar por semana, de onde virá esse dinheiro, quando irá gastar em cada etapa, e assim por diante. Lembre-se então de quebrar o seu objetivo maior em pedaços menores. Por exemplo, se seu objetivo é perder 12 quilos no ano, quebre os objetivos de perder um quilo por mês”, orienta.

Planeje

Depois da organização, vem o planejamento e é hora de tirar os objetivos da cabeça e colocá-los no papel (ou em algum aplicativo). A frase “o que não é visto não é lembrado” é real, por isso, vale apostar em agendas e planners, além de diversos apps que auxiliam na gestão do tempo, no foco e na produtividade. “Faça, portanto, uma gestão à vista. Você pode, por exemplo, deixar o seu planejamento no espelho do banheiro ou na porta da geladeira, para vê-lo todos os dias ao acordar. O importante aqui é fazer com que aquilo seja sempre lembrado e não caia no esquecimento ou em algo distante. Mantenha sempre anotações em seu calendário, planners ou alarmes que façam com que você se lembre das ações que precisa tomar”, recomenda Ricardo.

Se você não se dá muito bem com agendas, listas e planners, a dica do consultor motivacional Marcello Cotrim é fazer um mural simplificado e traçado a mão, como uma lousa, com os sete dias da semana e os três períodos, manhã, tarde e noite. “Você pode estabelecer um momento no seu sábado, por exemplo, para organizar sua próxima semana reescrevendo as tarefas variáveis e mantendo as fixas. Isso ajuda a eliminar a sensação de ansiedade, pois permite um controle visual da semana tirando a angústia de ter que se lembrar de tudo”, diz Marcello.

Ele lembra que os bons e velhos post-its também são de grande ajuda e podem ser usados para organizar as tarefas do dia seguinte. “E um recurso que todos têm à mão e quase não se utilizam é a agenda do celular com alarme de aviso. Pense nele como um assistente pessoal que te ajuda a lembrar do que precisa fazer. Dedicar um tempo para essa programação pode ajudar muito a tranquilizar a mente, pois te permite um maior estado de presença, fundamental para que a sua lucidez e criatividade estejam em seu melhor estado”, afirma.

Realize

Para alcançar seus objetivos, é importante se livrar do que te distrai. A dica de Katrina Devilla é desapegar daquelas ideias que não fazem mais sentido em sua vida. “Priorize o que é importante, e o que te faz bem. Coloque no papel e depois concentre seus esforços para alcançar seus objetivos definidos”, diz ela.

Marcello ressalta que é fundamental estabelecer metas realistas, abandonando a ambição de se obter resultados grandes e desumanos para prazos curtos, o que sempre gera frustração e favorece a procrastinação. Como dica prática, o consultor motivacional recomenda cumprir três etapas: converta suas aspirações em objetivos concretos, depois em metas e, então, em tarefas mensais e semanais.

“Mas acrescente no seu dia a dia pausas para descanso e momentos de autocuidado e prazer, pois você é o motor da engrenagem de sua vida e, se não houver atenção devida às suas necessidades em todos os setores, como fazer exercícios físicos, boa alimentação, descanso mental, relações sociais e lazer, a sensação de se viver sob pressão irá desencadear em algum momento a autossabotagem e você acabará desistindo e reforçando um sentimento de impotência”, alerta.

Marcello lembra que estabelecer uma nova rotina mais produtiva e satisfatória exige algum tempo na criação e memorização de novos hábitos. “Nesse sentido, uma dica é mudar um dia da semana por vez. Foque na segunda feira, veja como reorganizá-la em suas tarefas e repita por ao menos duas ou três semanas seguidas. Acrescente, então, uma nova ordem para a sua terça-feira e assim por diante. Dessa forma, estará respeitando a si mesma e dando o tempo justo para que a nova rotina seja incorporada.”

E, embora o ideal seja não definir muitos objetivos para 2023, os especialistas ouvidos por CLAUDIA concordam que é sempre possível trocar algumas metas por outras. Afinal, nossas escolhas e vontades mudam durante o ano, abrindo espaço para novos sonhos e desejos. “Vá sentindo como você se comporta em 2023 com as metas que se planejou realizar, e, se não der certo, tudo bem, você tem um mundo de possibilidades para conquistar outros objetivos”, lembra Katrina Devilla.

“O sentimento de liberdade deve estar sempre presente, pois nós só nos conhecemos através das experiências. É importante compreender que derrotas são mudanças de rota e não fracassos. Mudar de caminho ou estratégia no transcorrer do ano ao se deparar com barreiras é algo que deve ser visto como absolutamente natural, pois tanto nós quanto o mundo ao nosso redor mudam todo o tempo”, acrescenta Marcello. O especialista recomenda que, ao identificar uma necessidade de mudança, isso seja aceito como processo de construção do sucesso pessoal. Cada recomeço deve ser visto como uma nova oportunidade. E o mais importante, segundo ele, é compreender que a trajetória de cada pessoa é única, então nada de se comparar com outras pessoas e entrar numa competição interna para alcançar algo por medo de que ele não aconteça ou para provar algo para alguém.

Mas o que é preciso fazer, então, para conseguir conquistar aquilo que se deseja? Quem responde é Camila Puertas: “Explore os seus talentos, suas habilidades e atue no local que você se identifica, treinando, repetindo, começando de novo, quantas vezes forem necessárias.”