Horóscopo semanal: previsões de 08/08 a 14/08

Áries: Vênus chega no ponto mais favorável do seu Mapa e traz boas novas. É tempo de olhar mais para suas prioridades e se preparar, já que, mesmo que não seja a intenção, não vai passar despercebida por nenhum lugar. Suas ideias fluem bem, o que pode gerar bons projetos e andamentos no trabalho. No romance, ligue o radar, pois pode pintar novidades.

Touro: A Lua Cheia em Aquário esta semana traz andamentos favoráveis para sua carreira, taurina, o que pode resultar em novidades e até um certo aumento da responsabilidade neste setor. Procure não focar na teimosia, dê uma olhada ao seu redor, pois de onde menos se espera uma chance nova pode surgir para você.

Gêmeos: Tanto a Lua Cheia em seu setor de experiências, quanto Vênus chegando na sua área de Comunicação trazem certo andamento de projetos esta semana, geminiana. Não tenha medo de mostrar seus valores e fazer o que acredita. Nos relacionamentos, cuide melhor das suas palavras e lembre-se de se divertir um pouco mais ao lado do par.

Câncer: Por mais que você tente ver as coisas e agir pelo lado racional, o setor emocional pode falar mais alto essa semana, sobretudo se você estiver com algumas pendências no setor de parcerias e trabalho. Nem tudo é o que parece e é aconselhável que você se certifique em saber todos os lados antes de tomar uma decisão… Cuidado com o lado fantasioso, que pode te pegar nos próximos dias.

Leão: A toda-poderosa Vênus, Deusa do Amor e da Beleza, desembarca em seu signo no dia 11 e te oferece várias oportunidades de cuidar melhor de você. Não se esqueça de suas prioridades e do valor que você luta para ter – tudo isso será melhor trabalhado com a permanência de Vênus por aí. No campo sentimental, há novidades boas, de recomeços e reaproximação, desde que você se permita.

Virgem: Esta é a época de energia mais baixa pra você, mas não é necessário focar nisso. Aproveite o momento e que Mercúrio está por aí para desenvolver suas ideias e coloca-las em prática. A rotina pode funcionar bem neste momento, pois tudo que você vem precisando é de mais calma para tocar seus projetos.

Libra: A Lua Cheia esta semana acontece no setor mais positivo para você e ela traz oportunidades que você espera há tempos. A única questão aqui é não se preocupar tanto com o julgamento alheio e tampouco fugir das suas responsabilidades: é chegada a hora de você tomar algumas rédeas da sua vida de forma disciplinada e responsável.

Escorpião: Semana de conquistas e oportunidades no trabalho, escorpiana! Vênus chega em seu setor profissional e traz energias facilitadoras para você se destacar e atingir o sucesso que merece. Estará mais focada e determinada a conseguir o que deseja e chances não vão faltar para que você mostre isso aos quatro cantos.

Sagitário: Seu planeta regente, Júpiter, ainda segue o fluxo de maneira retrógrada em seu paraíso astral e é aconselhável que certas atitudes devam ser repensadas antes de promover mudanças. Isso porque as energias estão um pouco confusas e muitas coisas não são o que parecem ser. Para esta semana, nada de exageros em nenhum setor, ao contrário: pé no freio para você enxergar mais possibilidades e não ter tanto medo de seguir.

Capricórnio: A Lua esta semana em seu signo faz boas parcerias com Mercúrio, em Virgem, e oferece a você oportunidades de crescimento e expansão de ideias, se você olhar pelo lado mais prático e sem rodeios. Não perca seu precioso tempo achando que o mundo está contra você – ao invés disso, foque seus esforços em realizar mais do que só pensar.

Aquário: A Lua Cheia em seu signo traz algumas oportunidades que você havia pensado que perdeu, o que pode mudar um pouco o trajeto dos seus planos. Mas, nada de chorar, aquariana! As mudanças que chegam serão para o lado positivo e boas surpresas podem acontecer para que você não perca a fé e siga fazendo o seu melhor. Aproveite!

Peixes: Os próximos dias poderão ser um pouco mais desafiadores se você enxergar tudo pelo lado precipitado. Tire um tempo essa semana para cuidar um pouco mais de você, pisciana, sem se deixar levar por falsas ideias e crenças. No setor financeiro, algumas mudanças e reorganizações serão necessárias para o seu crescimento.

Pílulas diárias

08/08 : Lua em Capricórnio chega hoje pedindo mais foco nos seus objetivos. Não se distraia e não esqueça de onde quer chegar

: Lua em Capricórnio chega hoje pedindo mais foco nos seus objetivos. Não se distraia e não esqueça de onde quer chegar 09/08 : Mercúrio em Virgem e a Lua em Capricórnio nos lembram o quanto nossa realização deve ser tão importante quanto o planejamento. Atitude já!

: Mercúrio em Virgem e a Lua em Capricórnio nos lembram o quanto nossa realização deve ser tão importante quanto o planejamento. Atitude já! 10/08 : Não esqueça de nada de sua jornada até aqui, mas o que importa de verdade, é daqui pra frente

: Não esqueça de nada de sua jornada até aqui, mas o que importa de verdade, é daqui pra frente 11/08 : Lua Cheia em Aquário no céu hoje nos convida a olharmos melhor para tudo que queremos e não darmos espaço para medos. Lua das oportunidades!

: Lua Cheia em Aquário no céu hoje nos convida a olharmos melhor para tudo que queremos e não darmos espaço para medos. Lua das oportunidades! 12/08 : Lua em Peixes traz uma energia mais sentimental e emocional. Confie na sua intuição!

: Lua em Peixes traz uma energia mais sentimental e emocional. Confie na sua intuição! 13/08 : Lua e Mercúrio travam uma batalha e entre emoção e razão, a saída é o equilíbrio

: Lua e Mercúrio travam uma batalha e entre emoção e razão, a saída é o equilíbrio 14/08: Lua chega no signo de Áries e promove energias positivas para o seu dia. Aproveite e não tenha medo de ser feliz!