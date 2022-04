Conheça as melhores pedras e cristais para cada signo

Cada astro do zodíaco possui suas qualidades e pontos de atenção. Ao mesmo tempo em que os virginianos são extremamente organizados e racionais, por exemplo, eles podem ter dificuldades em escutar o coração e viver a vida com mais fluidez. Também há os cancerianos, que por serem altamente emocionais, podem se perder em processos excessivos de introspecção e insegurança. Com isso, a pergunta que fica é: como equilibrar as nossas energias e não transitar entre polos extremos? Bom, além da clássica terapia, também é possível fortalecer a nossa personalidade com pedras e cristais para cada signo.

Pode parecer que não, mas as energias do reino mineral conversam com os signos do horóscopo, emanando as forças e ensinamentos que melhor se adaptem a cada “arquétipo astrológico” de personalidade. Para entender qual é a melhor pedra ou cristal para cada signo, Claudia bateu um papo descontraído com Lyziane Menezes, astróloga e terapeuta. Confira:

Como os signos se conectam com as energias das pedras e cristais

De acordo com Lyziane Menezes, falar da conexão entre a astrologia e o mundo mineral é voltar aos primórdios das civilizações, quando observávamos os ciclos da natureza através de símbolos que nos faziam compreender melhor os nossos próprios movimentos.

“Reis e antigos faraós sempre levavam algumas pedras consigo, e as usavam como um amuleto protetor. Às vezes, elas também exerciam o papel de conduzir os seres humanos ao mundo dos mortos, para que eles pudessem ter uma passagem mais fluída”, explica a astróloga.

A especialista nos relembra que os cristais são vivos e possuem energia: “Cada cristal tem um jeito de ser, trazendo forças de lugares diferentes da Terra. E essa energia, assim como tudo no universo, está regida por um campo eletromagnético invisível. Portanto, essa conexão se dá num nível material e físico por meio do eletromagnetismo, e em níveis mais sutis por meio do campo simbólico”, explica.

As melhores pedras e cristais para cada signo

Lyziane relembra que o mapa astral inteiro é capaz de influenciar em nossas emoções e energias. Porém, há três casas que falam mais alto: sol, ascendente e lua. “Esses posicionamentos influenciam bastante as nossas escolhas, tanto é que esse conjunto é denominado como Tríade da Alma. Analisando essas casas, podemos descobrir o que estamos sentindo para entender as pedras que melhor se conectem conosco”, esclarece.

Veja a seguir, as melhores pedras e cristais para cada signo, levando em consideração os arquétipos de personalidade que cada um apresenta:

Áries

Arianos têm energia para dar e vender. Toda essa força é incrível para liderar projetos e “meter a cara” na vida. Mas, em excesso, isso pode se transformar em irritabilidade e ansiedade. Portanto, os cristais e pedras que equilibram esse signo são:

Jaspe Vermelho

Cornalina

Rubi

Touro

Ah, os taurinos. Adoram um belo conforto, bens materiais e um pouco de luxo. Quem não? No entanto, esse apego pelo material pode afastar da realidade. Para equilibrar tudo isso, recomendamos:

Esmeralda

Safira

Quartzo Verde

Gêmeos

Rainhas da comunicação, as geminianas têm fama de serem bastante intelectuais e articuladas. Mas claro, há aqueles que classificam o signo como instável (e até falso). Para potencializar toda essa comunicabilidade e acalmar os ânimos, trazemos essas pedras e cristais:

Citrino

Quartzo Azul

Água Marinha

Câncer

As mães e pais do rolê: cancerianos estão sempre querendo cuidar de tudo e todos, e acabam esquecendo de si mesmos. Então, para não exagerar na sensibilidade e aumentar a autoestima, Lyziane recomenda:

Pedra da Lua

Madrepérola

Quartzo branco

Leão

Todo mundo sabe que leoninos adoram chamar a atenção, e até podem ser chamados de egocêntricos. Mas esquecemos que este é um signo extremamente leal e resiliente. Portanto, para transitar entre esses dois mundos sem grandes exageros, utilize:

Pirita

Olho de Tigre

Cristal transparente

Virgem

Se por um lado a organização e o pragmatismo podem ajudar profissionalmente, estes traços travam a vida do virginiano. Com pouca espontaneidade e grandes dificuldades em se abrir emocionalmente, virgem é um signo que precisa escutar mais o coração. Para isso, experimente:

Peridoto

Amazonita

Ametista

Libra

A indecisão deste signo é real. Tentando encontrar justiça ou conforto, quem é libriano costuma não ter tanta convicção em suas próprias decisões. Para escapar desse estereótipo e abraçar toda a sua natureza confiante, busque essas pedras e cristais:

Safira

Água Marinha

Quartzo Verde

Escorpião

Os escorpianos sabem viver a vida intensamente. Mas isso acaba trazendo algumas consequências negativas, como o ciúmes, rancor e aquele famoso desejo de vingança. Para neutralizar esse fogo interno, experimente:

Obsidiana

Ágata de Fogo

Granada

Sagitário

Os sagitarianos podem ter a fama de serem tranquilos até demais. Para fortalecer a sua paz interior, mas também agitar alguns aspectos de sua personalidade, busque utilizar:

Turquesa

Howlita

Lápis Lazuli

Capricórnio

Assim como os virginianos, o signo de capricórnio também possui grandes bloqueios emocionais, e acabam se apegando excessivamente na rotina para não observar os próprios sentimentos. Por outro lado, também possuem um senso de foco e atenção invejáveis. Para equilibrar tudo isso, recomenda-se:

Ônix

Hematita

Quartzo Fumê

Aquário

Aquarianos exalam autoconfiança, e isso é fantástico. Mas para não exagerar na dose e acabar mergulhando no individualismo, é necessário estar mais aberto ao mundo que nos cerca. Para isso, busque usar:

Ambar

Sodalita

Fluorita

Peixes

Observadores e demasiadamente sentimentais: estes são os piscianos. Para não cair nas armadilhas do vitimismo e manter essa aura cheia de energia que este signo carrega, recomendamos:

Ametista

Quartzo Verde

Ágata Azul

Dicas para quem está começando no mundo dos cristais

Todo mundo já ouviu falar que algumas pedras e cristais podem nos fazer mal, caso sejam escolhidos incorretamente. Para Lyziane, isso não é bem verdade: “Se algo nos traz bem-estar, já está ótimo. O que realmente precisamos ter é a sensibilidade e compreensão de que estamos lidando com materiais vivos. Portanto, essas energias podem potencializar ou anular forças dentro de nós”, elucida.

Mas para não errar, Lyziane indica alguns cristais para quem está começando e não está se sentindo pronto para optar pelos minerais de acordo com os signos. São eles:

Cristais brancos : promovem a clareza, trazem à tona aquilo que precisa ser visto

: promovem a clareza, trazem à tona aquilo que precisa ser visto Cristais transparentes : promovem o equilíbrio e a harmonia de energias

: promovem o equilíbrio e a harmonia de energias Cristais rosa e verde claro : trabalham a nossa sensibilidade e equilíbrio emocional

: trabalham a nossa sensibilidade e equilíbrio emocional Cristais azul claro : trabalham a comunicação intelectual

: trabalham a comunicação intelectual Cristais amarelos ou vermelhos: desenvolvem a parte inferior de nosso corpo, potencializando a capacidade de segurança, prazer e estabilidade

Ativando e limpando os cristais

A astróloga indica lavar o cristal com água corrente assim que comprá-lo, deixando ele secar naturalmente. “Alguns minerais não reagem bem ao sal ou sol, e acabam perdendo a coloração. Portanto, apenas os lave, coloque as pedras em suas mãos e mentalize a intenção daquele momento para você, daquela conexão que está sendo feita entre ti e o elemento que vem para ajudar a sua vida”, conclui.