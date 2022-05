Horóscopo semanal: as previsões de 2/5 a 8/5

Áries: A semana pede calma com os desafios que chegam de surpresa. Nada está no controle, faça tudo que estiver ao seu alcance, sem medo de errar. Novidades e algumas demandas no trabalho podem te colocar na rota de melhorias e ganhos futuros. Use a comunicação ao seu favor nas relações, principalmente as amorosas.

Touro: O Eclipse dos últimos dias mexeu bastante com as suas estruturas e agora é hora de colocar em prática os sentimentos que vieram deste movimento. Cuide melhor da sua energia e saiba a hora de encerrar o que é necessário para conseguir o que almeja. Novidades com as finanças podem chegar a qualquer momento.

Gêmeos: Mercúrio recém-chegado em seu signo traz um pouco mais de agitação com projetos – é hora de se colocar no mundo e ir em direção ao seu propósito sem medo de ser feliz. Porém, cuidado com a ansiedade – saiba parar quando necessário para cuidar da mente e dos momentos de lazer. Sociabilidade em alta pode te colocar em contato cm pessoas novas e interessantes, aproveite!

Câncer: Seu lado interno passa por transformações e esta área requer bastante equilíbrio para colocar os sentimentos que aparecem em seus devidos lugares. Procure estar perto de pessoas que você gosta de conversar e que te estimulem a falar e fazer coisas que gosta. No trabalho, algumas pequenas transformações podem acontecer se você souber aproveitar as chances que o universo traz. Intuição ligada!

Leão: Seus planos de futuro ganham movimento e uma certa ansiedade pode acontecer. Pegue leve com a autocobrança: você está no tempo exato de onde precisava, nem adiantada e nem atrasada. O trabalho pode exigir um pouco mais do seu comprometimento, mas você consegue entregar tudo que é necessário. Ideias borbulham por ai, convém aterrá-las para não perder nenhum bom insight.

Virgem: O eclipse dos últimos dias trouxe uma energia de concretização com seus ideais. É hora de planejar o que deseja para o seu futuro, sem medo de ser feliz. Contatos e projetos que venham de fora pode trazer novo momento em seu crescimento e expansão, não tenha medo de arriscar nenhum passo.

Continua após a publicidade

Libra: Energias fortes pairam seu setor de transformação e esta semana te convida a fazer um detox de tudo que não funciona mais para você. Dinheiro compartilhado com outras pessoas, sobretudo com o par, também ganha movimento e novidades. A Lua Nova reverbera novos começos essa semana em todas as áreas da sua vida.

Escorpião: O movimento dos últimos dias traz uma forte vibração para suas parcerias de trabalho e relacionamentos. É uma semana de construção de novos caminhos e oportunidades benéficas para mudar carreira e amor. Para quem está em busca de um romance, novidades podem surgir através de amigos e colegas de trabalho.

Sagitário: Mercúrio chegou em seu setor de relacionamentos e causa certo movimento. Se estiver em um romance, o momento pede cautela com a comunicação, com DRs. Prefira enaltecer a parceria entre vocês e os momentos que possuem para curtir a companhia um do outro. Se estiver em busca, conte com a ajuda do universo, que pode trazer alguém interessante através de encontros e confraternizações.

Capricórnio: O Sol brilha em sua área criativa e conta muitos pontos a favor no trabalho e nos estudos. Pode chamar atenção pelas sacadas e pelo pensamento correto – o que pode gerar oportunidades de crescimento essa semana. Contudo, esteja atenta com as emoções, que se afloram um pouco mais. Coloque esses insights em seus devidos lugares para que não haja confusão com passado e presente.

Aquário: O eclipse chegou em uma área delicada para você, mas que veio como oportunidade de resolver alguns desafios que há tempos se fez presente. Não tenha receio de encerrar o que precisa para materializar o que deseja. A energia de Terra traz essa semana mais coerência com seus propósitos e, só por agora, aprenda a deixar o medo de lado e siga em frente no que acredita.

Peixes: Os últimos dias mexeram profundamente com sua intensidade e agora é chegado o momento de colocar seus objetivos em jogo. Essa semana, confie um pouco mais no que está fazendo – não permita que pensamentos obscuros te tirem da sua caminhada. A Lua traz uma oportunidade para suas ideias ganharem voz, aproveite essa energia e se empenhe em fazer dar certo.