As características das mães de cada signo e como acertar no presente delas

Sabemos que cada pessoa é única. No entanto, os astros podem sim ter alguma influência na maneira como nos comportamos. Se você também está no time dos que acreditam que a astrologia pode estar relacionada a nossas preferências, vai gostar de saber que ela também pode te ajudar a escolher o presente certo para aquela(s) que está(ão) entre as suas pessoas favoritas! Desvendamos como são as mães de cada signo, e o que elas mais gostariam de ganhar neste domingo (8).

“Uma das características que é levada em consideração é o signo, que define muito a forma como encaramos a vida. Afinal, a astrologia também é uma ferramenta que nos guia para autoconhecimento e uma ótima aliada quando o assunto é relacionamentos, seja ele qual for”, afirma Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

As mães de cada signo (e os presentes de sucesso)

Áries

De acordo com a especialista, a mulher do signo de Áries, quando se torna mãe, é extremamente afetuosa, mas não tanto a ponto de prender o filho. Ela entende que ele se cria para o mundo e que liberdade é um dos pontos principais para viver uma vida boa. Por isso, vai deixar as crianças mais livres na hora do ensino à distância, estar ali conferindo e dando atenção, mas deixando-as fazer por si próprias. Na visão das mães arianas, a criação dos filhos é como um treinamento para a vida adulta.

O que dar de presente: além de valorizar a liberdade dos filhos, também são muito práticas. Elas gostam de receber presentes que realmente vão usar. Por isso, invista em tênis, relógios, objetos tecnológicos e até livros.

Touro

“A nativa do signo de Touro, quando entra para o time das mamães, encontra o dom que sempre buscou. Aquele instinto materno que muitas mulheres querem ter e não conseguem nasce com as taurinas. Elas são mulheres muito pacientes, carinhosas e intuitivas. O único defeito na hora da criação é o ciúmes, que faz com que elas sejam um pouco possessivas com os filhos”, conta.

O que dar de presente: por serem afetuosas, provavelmente gostam de cozinhar para a família. Aparelhos de cozinha são boas opções, mas também podemos inovar com perfumes, cremes de beleza e itens de moda (sapatos, roupas e lenços) que sejam confortáveis.

Gêmeos

Modernas e extrovertidas, as geminianas levam isso para suas vidas maternas. “Elas com certeza estarão para frente. Gostam de brincar e incentivam a independência. Vão ensinar uma conduta correta aos filhos, e dão liberdade para que ela seja seguida à maneira deles. Contudo, se eles errarem em algum momento, terão que aguentar uma mão mais rígida”, garante.

O que dar de presente: por ser comunicativa, essa mãe pode ser surpreendida com celular, DVD, livros e computadores. Também gosta de viagens, passeios diferentes, entradas para show e joias, pela sua própria curiosidade sobre o mundo.

Câncer

“O signo de Câncer é o mais sentimental do zodíaco. Sendo assim, podemos considerar as cancerianas muito maternais. Elas têm o instinto de cuidar daqueles que amam e, por isso, se tornam mães protetoras e cuidadosas. As pessoas desse signo não medem esforços para demonstrar seu amor, então com certeza vão encher seus filhos de mimos e presentes caso eles se comportem. Serão mães com princípios, mas sempre dispostas a ouvir”, conta Yara.

O que dar de presente: pela natureza sonhadora, romântica, emotiva e acolhedora, essa mãe vai gostar de receber algo com valor sentimental, e certamente guardará isso por muitos anos. Pode ser uma câmera fotográfica, livros, joias de família ou uma foto especial dos filhos.

Leão

As nativas de Leão são intensas e apaixonadas, ainda mais por aqueles que elas colocaram no mundo. “Em geral, são extrovertidas, brincalhonas e gostam de excelência. Isso significa que vão incentivar seus filhos a serem os melhores em tudo que resolverem fazer, porque as leoninas são assim. Em alguns momentos elas podem se acomodar e deixar de buscar a melhor criação. Isso pode fazer com que relaxem um pouco na supervisão. Contudo, os defendem com unhas e dentes. Se perceberem que eles estão desleixados demais e se prejudicando, vão colocá-los na linha”.

O que dar de presente: mamães leoninas são muito vaidosas, e isso não é novidade, né? Capriche com perfumes, cosméticos em geral, roupas e acessórios ou ingresso para aquele show que ela quer muito ir.

Virgem

A virginiana é extremamente preocupada e isso fica mais evidente quando ela se torna mãe. Segundo a astróloga, é provável que ela programe a sua vida do início ao fim, desde a infância. “Além disso, elas são muito preocupadas e devotas da família. Sempre tentam fazer o máximo para que o caminho dos seus filhos seja bem trilhado”, completa.

O que dar de presente: perfeição é o que elas sempre buscam, então fique atento aos mínimos detalhes do que ela gosta. Se for dar uma joia, vale olhar o estilo de fecho, tipo de cordão, cor e pingente. Como ordem também está entre suas coisas favoritas, porta-joias, planners e outros organizadores fazem sucesso.

Libra

“As librianas são equilibradas e compreensivas. Isso se reflete muito na hora da maternidade. Conseguem dividir sua atenção para a família toda, ajudar os filhos na lição de casa e ainda encontrar tempo para si mesmas. São carinhosas, comunicativas e desenvoltas. Aquele tipo de mãe que consegue só no diálogo colocar na cabeça dos filhos o que é certo e errado.”

O que dar de presente: mães de libra também são bastante sofisticadas. Por isso, um presente clássico é o ideal. A dica é apostar em obras de arte, livros, um jantar caprichado ou flores.

Escorpião

Carinhosas e sentimentais, as escorpianas são protetoras e têm um forte senso de amizade. “Com os filhos mais ainda. Apesar de amorosas, elas entendem o valor da conquista e do trabalho duro. Não entregam tudo de mãos beijadas. Isso é um treino para a independência. Elas vão fazer valer essas regras e o filho que lute”, aponta.

O que dar de presente: como sempre são intensas e curiosas, adoram livros misteriosos, suspenses e policiais. Outra dica de ouro é investir em presentes que estejam relacionados ao seu trabalho.

Sagitário

Engraçadas, espontâneas e livres, as mães de sagitário tendem a ver a criação dos filhos como uma nova aventura. Elas se esforçam ao máximo para que seus filhos se desenvolvam com educação, inteligência e consciência. “A única coisa que essas nativas não admitem é mentira, então elas ensinam a não fazer”, alerta.

O que dar de presente: para a mãe desse signo, não tem erro. Programe o seu final de semana para fazer algo bem bacana com ela. Se quiser optar por comprar, dê livros, estatuetas exóticas e câmera fotográfica.

Capricórnio

“As mães capricornianas são práticas e exigentes. Muitas vezes, podem ser até controladoras. Enxergam que até que cresçam, seus filhos não têm vida própria. Por isso, tentam passar seus valores e caráter para eles”, fala.

O que dar de presente: mães desse signo adoram um bom planejamento. Invista em coisas práticas e que ajudam na organização, como um planner para ela nunca esquecer de seus compromissos (o que, vamos falar a verdade, nunca acontece, né?). Você também pode pensar em uma bolsa, relógio ou carteira.

Aquário

De acordo com a astróloga, as aquarianas não gostam de rotina. Por isso, podem ser um pouco confusas na maternidade. “Isso não impede que elas sejam excelentes mães. São daquelas que farão de tudo por seus pequenos. Elas criam os filhos à sua maneira, demonstram seu amor da sua maneira. Podem até não ser muito amorosas, mas fazem com que os filhos se sintam amados”, complementa.

O que dar de presente: essas mães gostam de presentes que possam usar depois, e adoram tecnologia. Assessórios modernos ou notebook são boas opções. Ou vá pelo mais simples, mas que funciona, como um livro ou uma planta diferente.

Peixes

As piscianas são intuitivas, sonhadoras e amorosas – o que se reflete na criação de seus filhos. É bem provável que a sua tenha te incentivado a seguir seus sonhos, e tenha se empenhado para isso.

O que dar de presente: essa mãe adoraria ganhar uma carta com uma dedicatória destacando o quanto ela é importante para você, ou algo ligado à música e arte. Mas, lembre-se, foque naquilo que tiver valor emocional.