10 dicas para ser mais produtiva no trabalho

Atualizado em 4 out 2022, 13h09 - Publicado em 5 out 2022, 08h54

Seja no home office ou no presencial, saber como ser mais produtiva no trabalho é um desafio comum de muitas profissionais. O conceito de produtividade se refere à eficiência de recursos. É o famoso “fazer mais por menos”, com otimização e organização das tarefas.

Porém a produtividade não é uma “receita de bolo”. Afinal, cada um tem uma rotina diferente e, por isso, é importante testar caminhos e conhecer aqueles que funcionam melhor para você. Para te ajudar nisso, listamos a seguir 10 dicas e estratégias que podem te auxiliar a ser mais produtiva no trabalho.

Saiba priorizar as tarefas

Uma tarefa de cada vez! Esse é o mantra de todo dia para você não se sobrecarregar. Assim, estabeleça prioridades. O que você precisa entregar com mais urgência? O que dá para entregar no dia seguinte? Diante de uma rotina com grande volume de tarefas e compromissos, entender o que é prioritário é essencial para a saúde mental e para a produtividade da equipe como um todo.

Defina metas para a semana

Estabelecer metas também pode ser um ótimo ingrediente para aumentar sua produtividade no trabalho. Diariamente (ou semanalmente, como preferir) faça um checklist com todas as metas que precisa cumprir naquele momento. Essa é uma forma de você se manter organizada e concluir as tarefas mais urgentes, sem deixar para depois.

Conheça seus horários mais produtivos

A ciência já comprovou que nosso organismo é regido por picos de produtividade. Alguns se dão melhor de manhã, enquanto outros, à noite. Assim, tenha em mente quais são os horários em que você apresenta esse pico de energia e use a seu favor.

Mantenha o seu local de trabalho organizado

Não é possível ter produtividade sem organização! Quando o seu local de trabalho está organizado, você consegue enxergar melhor o seu espaço – é possível perceber até uma clareza mental! Invista em caixas, pastas e organizadores que irão te auxiliar nesse momento da organização.

Alimente-se bem ao longo do dia

Tudo o que comemos é convertido em glicose para o nosso corpo. Esse elemento nos garante energia, permitindo que o cérebro permaneça alerta e, assim, impactando diretamente na nossa produtividade. Quando nossos índices de glicose estão baixos, tarefas que exigem foco se tornam mais difíceis. Assim, dê atenção a sua alimentação ao longo do dia.

Cuidado com as distrações

O celular, com certeza, é o maior inimigo de qualquer foco. Uma simples notificação pode fazer você migrar totalmente sua atenção e, assim, diminuir sua produtividade em uma tarefa do trabalho. E não só o celular, mas conversas no trabalho e excesso de barulho no ambiente também podem ser fortes distrações.

Por isso, é importante trabalhar em um espaço com pouca interferência externa e, se for utilizar a internet, limitar o número de abas abertas e evitar entrar em redes sociais e responder mensagens que não são urgentes.

Utilize ferramentas de produtividade e gestão de tempo

Atualmente, existem inúmeros aplicativos e ferramentas voltados exclusivamente para a produtividade e a gestão do tempo. Portanto, se você gosta de trabalhar com um cronograma digital, essas plataformas podem te auxiliar: Evernote; Trello; Asana; Focus List. Mas, se você ainda é do time do papel, o que não falta no mercado é opção de planner e agenda para você se organizar da forma que preferir.

Não seja multitarefa

É essencial entendermos que produtividade não é sinônimo de volume de trabalho, mas sim de conclusão de tarefas importantes. Por isso, seja racional e saiba seus limites.

Sempre que se sentir sobrecarregada, avalie a possibilidade de pedir ajuda ou de delegar tarefas a parceiros de trabalho. O ideal sempre é optar pela priorização de tarefas e criar uma sequência lógica de execução para a rotina.

Ofereça recompensas a si mesmo

Cumpriu suas metas antes do almoço? Finalizou a semana em dia com as obrigações? Saiba comemorar esses feitos – pode ser maratonando sua série preferida ou tomando um drink à noite. Isso trará um respiro para a rotina intensa e te dará ainda mais energia para continuar sendo produtiva no dia seguinte.

​​Cuide do seu sono

Ter uma boa noite de sono é fundamental para realizar qualquer tarefa. Uma noite mal dormida não só te faz acordar cansada e mal humorada, como também causa dificuldades de concentração e atenção, ocasionando em uma baixa produtividade no trabalho. Por isso, é de extrema importância priorizar o sono e buscar soluções para melhorar a sua qualidade.