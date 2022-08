7 aplicativos de organização para otimizar a sua rotina

Celulares, tablets e computadores não são mais simples aparelhos que nos auxiliam no cotidiano, eles praticamente fazem a vida acontecer. E quando o assunto é organização, a tecnologia é uma grande aliada – ainda mais com o armazenamento em nuvem, onde podemos acessar nossos compromissos em qualquer dispositivo sem a necessidade de levar agendas e cadernos. Sabemos que não é fácil manter as tarefas diárias estruturadas, mas sabe o que pode te ajudar ainda mais? Aplicativos de organização.

Já nos rendemos aos lembretes, calendários, notas e outras praticidades, essa experiência se torna ainda mais completa com as ferramentas certas. Uma agenda digital pode ser ótima, um app que ajude com listas, não só ajuda na esquematização como pode ser ótimo para ir ao mercado ou algo para calcular o tempo que é possível realizar certas tarefas. Bom, hoje em dia, tem aplicativo para tudo o que você imaginar.

Listamos aqui 7 aplicativos para ajudar na organização pessoal:

1 – Google Keep

O que faríamos sem o Google? Ele praticamente resolve grande parte dos nossos problemas e o Google Keep pode resolver ainda mais. É um bloco de notas virtual, com lembretes, anotações, post-its digitais e uma check list para cada tarefa concluída, o app consegue ser uma mão na roda para estruturar a rotina.

A ferramenta permite que você carregue, imagens, áudios e compartilhe seu conteúdo com outras pessoas que tenham conta no Google. É bem prática para listas colaborativas com amigos, parceiros e colegas de trabalho. Se achou pouco, ainda existe a opção de escrever ou desenhar com as próprias mãos, como se você estivesse usando um bloquinho de papel.

2 – Evernote

Semelhante ao Google Keep, o Evernote é outro software que funciona como uma agenda virtual, permitindo a criação de listas, sincronização de fotos, anotações e também registros não digitais, como desenhar na tela e ter isso convertido para um conteúdo. É possível personalizar tudo que você anotar lá, auxiliando na visualização.

Dá para acessar sua conta do Evernote através de qualquer dispositivo, uma alternativa para quem não é usuário do Google, por exemplo.

3 – Splitwise

Boa opção para dividir contas se você morar com alguém, compartilhar finanças, organizar uma viagem em grupo, ou compartilhar despesas em geral, como aquele churrasco do final de semana, por exemplo. A plataforma permite que você crie diversas contas em grupo, com diferentes valores e acompanhe quem está devendo para quem.

Qualquer um pode utilizar contanto que faça um cadastro no aplicativo. Como mexer com dinheiro pode envolver certo estresse, quando for preciso cobrar alguém cada membro receberá uma mensagem de aviso.

4 – Toggl Track

Este é dos mais diferenciados da lista, o Toggl Track monitora o tempo que o usuário gasta em cada atividade, como um cronômetro. Ele ainda faz análise disso. É uma ótima ferramenta para fazer a procrastinação ir embora, organizando as principais tarefas do dia. Ainda pode ser usado para registrar suas funções no trabalho, ajudando a otimizar tempo.

5 – Pocket

Sabe aquele artigo que você quer muito ler ou um vídeo que deseja assistir, mas não está com tempo? O Pocket é aquele aplicativo que organiza conteúdos para mais tarde. Dessa forma, você pode selecionar notícias, matérias e derivados para prender sua atenção em outro momento. A plataforma também tem uma função que transforma tudo que está salvo em áudio. O Pocket é bem intuitivo e permite que você navegue por tags, facilitando o acesso ao que você vai visualizar depois.

6 – Todoist

Ficou perdido nas tarefas do dia? O Todoist veio para te socorrer. Lá você cria projetos, seja para organizar passo a passo de algum trabalho, criação ou a rotina de uma atividade. Dá para estruturar os horários, com o que você pretende fazer, além de criar seções, subtarefas e importar projetos salvos.

7 – Trello

Ele propõe a organização de tarefas em quadros, sendo possível acompanhar o progresso de cada uma delas, estabelecer prazos, adicionar etiquetas e criar checklists. Há também a opção de conversas com outros usuários dentro de cada atividade. O Trello permite carregar arquivos e facilita o fluxo de trabalho, ou da sua rotina.

Todos os aplicativos estão disponíveis para dispositivos móveis e computadores. Alguns têm mais recursos nas versões pagas, mas a gratuita oferece muitas opções também.