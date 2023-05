Second hand tem energia negativa? Espiritualista esclarece

Antes de comprar uma peça de segunda mão, você já se questionou se aquilo traria algum tipo de energia para sua vida? Muitas pessoas crescem acreditando neste mito e não têm coragem de aderir ao movimento. Os filmes de terror e ficção quase sempre trazem essa questão à tona com objetos amaldiçoados que assombram as famílias que os aderem. Mas viemos aqui para desmistificar essa crença, ok?

Tudo é energia e, principalmente, a que você deposita e aceita. A espiritualista e consultora da iQuilibrio, Babalu, afirma que objetos têm sim o poder de carregar energias, mas não precisa se desesperar. “Os objetos de segunda mão podem trazer energias anteriores sim, mas tudo depende da sensibilidade de quem adquire. Pessoas mais sensíveis podem sentir alguma energia impregnada no pertence, mas algumas pessoas não sentem”, conta.

Ela diz que a energia pode sim ser negativa, essas, chamadas “miasmas energéticos”, são vibrações mais densas. “Mas a energia também pode ser positiva, alguns objetos já trazem essa simbologia como, por exemplo, os amuletos”, acrescenta.

Existem objetos que estão mais suscetíveis a absorção de energias alheias?

Você sabia que existem objetos mais suscetíveis à absorção de energias alheias? Essa é uma crença frequente desde a antiguidade, onde acreditavam que os espelhos obtinham o poder de reter a energia de outras pessoas. Assim, quando uma outra pessoa observasse seu reflexo no mesmo objeto, absorveria os sentimentos de quem passou por ali antes.

“Os espelhos são os objetos que mais carregam energias, porque espelhos guardam e refletem memórias. Nesse caso, recomendo a limpeza do espelho com amoníaco, principalmente nas bordas”, defende.

Mas a espiritualista acrescenta que bolsas e roupas não se encaixam nessa categoria de objetos mais impregnados.

É possível sentir a energia de um objeto usado?

Sim, é possível sentir a energia de um objeto usado. De acordo com a especialista, os sinais são estados de humor alterados, e a própria intuição da pessoa, que irá relacionar o estado emocional ou de humor ao uso do objeto.

“A energia de um objeto usado pode afetar de forma sutil, uma sensação de estranheza ou de não pertencimento, como se realmente aquele objeto não tivesse nenhuma sintonia com a pessoa que o adquiriu”, justifica.

Ela conta que a troca de energias de pessoas com objetos acontece sempre. “Principalmente pessoas mais apegadas, que não queriam se desfazer do objeto.”

Como limpar a energia de objetos?

Se você ainda tem o pé atrás, mesmo sabendo que raramente a energia de roupas e bolsas nos afetam, saiba que é possível fazer uma limpeza energética. “A higienização do objeto tem que ser feita, sempre. A pessoa pode se conectar com seus mestres interiores, a voz do coração e seguir as instruções que receberá”, afirma.

No caso de roupas, o ideal é higienizar com uma solução de sal grosso e água na primeira lavagem, e, em seguida, lavar conforme as instruções. Deixe secar ao sol. Já para móveis ou objetos de decoração, a mesma solução de água e sal grosso pode ser usada. Outra opção é limpar com anil branqueador de roupas (em pedra ou liquido) diluído em água.

Práticas e rituais recomendados para limpar a energia de objetos usados

Aqui vão algumas outras formas para limpeza de objetos:

Passar incenso de sálvia branca no objeto

Fazer uma oração

Higienizar

Usar com alegria

Agradecer (em pensamento) ao antigo dono e libertar qualquer tipo de apego e miasmas

Radiestesia para objetos (feito com gráficos e instrumentos)