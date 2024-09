5 inspirações de unhas verdes decoradas para apostar nessa primavera

Diga adeus às cores escuras, sóbrias e acinzentadas dos esmaltes de inverno, pois a primavera se aproxima trazendo diversas tendências de nail art coloridas. Entre as cores mais aguardadas, o verde surge como uma das principais apostas de esmaltes para quem gosta de ousar na decoração das unhas, sejam elas curtas ou alongadas.

Com inspirações que vão desde decorações minimalistas até as famosas unhas encapsuladas, selecionamos as 5 principais tendências de nail art com esmalte verde. Confira:

Unha verde com animal print

Engana-se quem acredita que o animal print ficou para trás quando o assunto é decoração de unhas. Embora seja uma nail art ousada, as estampas inspiradas em animais selvagens podem funcionar muito bem quando combinadas a tons mais discretos, como o verde militar ou o verde bandeira.

Para isso, aposte em uma esmaltação simples com o esmalte verde e, para dar um toque de ousadia às suas unhas, escolha uma padronagem de animal print mais espaçada, como estampas de onça ou tigre. Confira esse tutorial:

Cuidado, garras selvagens à vista!

“Filha única” com brilhos

Eis uma nail art atemporal e fácil de reproduzir sem a ajuda de uma manicure. Com a decoração “filha única”, o esmalte verde é aplicado em quatro unhas, deixando a unha do anelar para uma decoração mais especial e detalhada.

Vale apostar em tudo: caminhos de strass, glitter, degradê de cores e muito mais. Confira esse tutorial:

E se você busca uma inspiração que combine com a cor tendência do momento, os brilhos dourados podem ser a combinação perfeita para o verde.

Francesinha verde

Que a francesinha é um clássico entre as amantes de nail art, isso todo mundo já sabe. Mas tudo o que é icônico pode ficar ainda mais marcante com um toque de cor, como o caso das francesinhas verdes que prometem bombar nessa primavera.

E para fazer essa releitura icônica, você irá precisar apenas substituir a cor do esmalte branco pelo verde ou qualquer outra cor de sua preferência. Veja neste tutorial:

Também é possível acrescentar outros detalhes à esmaltação, como linhas gráficas ou até mesmo strass e outras pedras brilhantes para elevar o nível de criatividade de sua francesinha. Um verdadeiro clássico!

Unha verde marmorizada

Tendência forte para o ano de 2024, as unhas marmorizadas foram responsáveis por uma série de combinações inusitadas de esmaltes que estamparam as principais publicações sobre unhas nas redes sociais.

Adiantamos que essa nail art pode ser um pouco mais trabalhosa, já que as misturas de dois tons de esmaltes precisam ser feitas com a ajuda de um palito específico para unhas ou utensílios para nail art, como pincéis ultra finos.

Entre as combinações mais populares nas redes, o branco e o verde aparecem no topo da lista como uma das esmaltações marmorizadas mais reproduzidas nos últimos meses. Veja só como fazer a técnica que imita a pedra de mármore:

#unhasdecoradas #nailsdesign #alongamentodeunhas #unhamarmorizada ♬ Pretty (Sped Up) – MEYY @aprendaunhas_perfeitas 🌿💚 Explore a elegância da textura marmorizada em suas unhas! 💅🎨 Em nosso curso de unhas online, você vai aprender a criar designs deslumbrantes com a técnica marmorizada, usando a cor verde para um toque único. Transforme suas mãos em verdadeiras obras de arte inspiradas pela natureza! Aprenda as técnicas para criar essa textura sofisticada e criativa, elevando suas habilidades de nail art. Deixe suas unhas refletirem sua personalidade única e chique. 🌟 Não perca a oportunidade de adicionar um toque de classe às suas unhas! Link para o curso em nosso perfil. 💖🎨 #unhas

Unhas verdes encapsuladas

Sim, elas voltaram! As unhas com decoração encapsulada foram uma verdadeira tendência durante o ano de 2021 e agora retornam com ainda mais ousadia e tecnologia, oferecendo um jeito natural e super delicado de esmaltação.

Para moldar a unha encapsulada, é preciso utilizar uma técnica de alongamento utilizando materiais como a fibra de vidro ou os alongamentos feitos em gel, que envolvem a decoração entre duas camadas do material.

Essas decorações podem incluir flores, folhas de ouro ou prata, ou até mesmo strass e pedras brilhantes. Acompanhe este tutorial realizado por uma nail designer:

E o melhor: essa decoração pode chegar a durar por até 20 dias, sem precisar de manutenção ou uma nova esmaltação. Prática, cheia de personalidade e muito natural!

Após conferir essas tendências, corra para a manicure mais próxima e reproduza alguma delas. Certamente suas unhas ficarão ainda mais bonitas para a primavera.

