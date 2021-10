10 ideias para usar espelhos na decoração

Atualizado em 26 out 2021, 12h11 - Publicado em 27 out 2021, 09h00

Por Nádia Simonelli Atualizado em 26 out 2021, 12h11 - Publicado em 27 out 2021, 09h00

De diversos tamanhos, tipos de moldura e formatos, os espelhos são ótimos aliados na hora de dar um toque especial na decoração. A peça é bastante democrática, pois é possível encontrar um espelho em diversas faixas de preços, e ainda ajuda a criar sensação de amplitude nos ambientes. Gostou da ideia? Então, veja abaixo uma seleção de ambientes para você se inspirar e incluir um espelho na decoração da sua casa!

Charmoso perto da cabeceira

Neste quarto com decoração azul, o espelho pequeno foi usado de um jeito charmoso bem ao lado da cabeceira. A moldura escura e o desenho barroco da peça criam contrastes bem interessantes neste ambiente.

Minimalista na sala

Esta sala de decoração minimalista poderia ficar com a parede vazia, mas o espaço ficou ainda mais gracioso com o espelho de linhas simples e formato redondo. Como a peça é bem sutil, combina com qualquer tipo de estilo.

Formato orgânico

Os espelhos de formato orgânico, com bordas indefinidas, viraram uma forte tendência no universo da decoração. Neste quarto, de estilo despojado, um modelo de tamanho pequeno foi instalado na lateral da parede, sobre a cama. Um detalhe charmoso, mas que casou perfeitamente com a atmosfera do espaço.

Estilo boho

Quando o assunto é decoração boho, vale misturar muitos elementos. E, nesta sala não foi diferente. Aqui, o espelho redondo, com moldura pesada de madeira, ficou em harmonia com as plantas e o sofá de veludo verde. Bem aconchegante!

Sobre papel de parede

Um jeito interessante de usar espelho na decoração é instalá-lo sobre um papel de parede. Neste quarto, com temas naturais, a peça com moldura de vime complementa a ambientação cheia de estampas e texturas.

Continua após a publicidade

Design arredondado

Combinar as formas das peças pode deixar a decoração mais harmônica, a exemplo desta sala. O sofá curvo pedia um espelho redondo e assim foi feito. As estampas do tapete e almofadas completam o visual bem francesinho.

Um toque divertido

Neste living, uma das paredes recebeu um papel de parede com estampa bem divertida. O fundo amarelo com zebras por todos os lados ficou ainda mais interessante com o espelho de moldura metálica e desenhos barrocos, apenas encostado no móvel.

Composição natural

Já este canto exala bem-estar. Com cores claras, plantas e texturas naturais, os espelhos fizeram uma brincadeira de high-low. Um deles tem borda de metal e desenho sofisticado e o outro de formato simples e madeira rústica. Uma combinação improvável e muito estilosa!

Muito estilo no hall de entrada

Não faltam elementos para trazer muito estilo para este hall de entrada. A porta pintada de rosa, o móvel com jeito de antiguinho verde e a parede branca cheia de bolinhas pretas compõem uma decoração lúdica e vintage. Para completar, um espelho redondo bem grande!

Hippie chic

Nesta sala, predomina o visual hippie chic, com tapete felpudo, sofá baixo, plantas, macramê e espelhos com molduras de metal trabalhadas. As peças de tamanho pequeno foram usadas em conjunto e formam uma interessante decoração nas paredes.