4 formas de aproveitar as propriedades energéticas do sal grosso

Todos os espiritualistas ou místicos de plantão já ouviram falar sobre as propriedades energéticas do sal grosso, que vão da limpeza à proteção vibracional. Mas será que o elemento realmente funciona? Para Amanda Celli, criadora da página “Tempero de Bruxa” e autora do livro A Magia dos Banhos de Ervas, a resposta é positiva.

Segundo a especialista, poucas pessoas lembram, mas o sal é um cristal. E é justamente essa característica cristalina que o torna ideal para limpezas energéticas: “Ele é capaz de absorver a umidade do ambiente. E, durante essa absorção, as energias densas que estão no local também acabam sendo aprisionadas”, explica Celli.

E de onde vem esse conhecimento? Bom, de acordo com Amanda, o uso ritualístico do sal se dá há mais de cinco mil anos: “As civilizações antigas usavam o sal para afastar as energias negativas, maus espíritos e se defender de ataques espirituais. Há registros dos povos egípcios utilizando o ingrediente para homenagear e presentear os deuses. Os romanos também o ligavam à sabedoria. Então, após o nascimento de um bebê, eles derramavam um pouco de sal sobre a cabeça dos pequenos para que eles não sofressem com a ausência da inteligência”, revela.

Com todas essas informações, já dá para perceber que a história do sal na magia vem de longa data. Por isso, o que não falta são maneiras diferentes (e criativas) de usá-lo para a neutralização de energias e banimentos. A seguir, Amanda Celli lista quatro formas de aproveitar as propriedades espirituais do composto:

Sal grosso como amuleto de proteção

Pegue um pote de vidro (o mais bonito possível), e coloque sal grosso até a metade do recipiente. Depois, é hora de decorá-lo de acordo com a sua intuição: “Coloque alguns dentes de alho, unidades de pimenta vermelha, folhas de louro, e, caso consiga, uma turmalina ou cianita preta no topo”, indica a criadora do “Tempero de Bruxa”.

Por fim, é só colocar o amuleto num ambiente que você queira limpar energeticamente, já que o objeto irá absorver as energias negativas do lugar. Só não se esqueça de trocar tudo a cada 60 dias (ou quando sentir que deve): “Assim que os dentes de alho e pimentas secarem ou as folhas de louro perderem a tonalidade, queime as especiarias num caldeirão e descarte as cinzas na natureza. Se não tiver o caldeirão, apenas enterre todos os elementos na natureza”, recomenda.

Lave o pote de vidro e o purifique na fumaça de um incenso. Já o sal grosso deve ser descartado em água corrente.

Sal grosso para faxina espiritual

Amanda afirma que essa é uma ótima dica para quem está de mudança: coloque dois litros de água em um balde, adicione três colheres de sopa de sal grosso e mais três ramos de alecrim, hortelã e arruda.

Continua após a publicidade

Deixe a mistura descansar por 24 horas para que as ervas possam liberar suas propriedades energéticas na água. No dia seguinte, use a água do recipiente para passar pano no chão da casa. “Pegue um pano novo para começar a faxina espiritual. Comece nos fundos da residência e termine na porta de entrada, para que toda a negatividade seja colocada para fora do lugar”, esclarece.

Escalda-pés com sal grosso

Essa é ideal para quem deseja fazer uma limpeza energética, mas não tem muito tempo. Adicione 500 ml de água quente em uma bacia, e, logo em seguida, acrescente três colheres de sopa de sal grosso. Após misturar bem, jogue algumas ervas de sua preferência.

“Eu recomendo camomila, lavanda ou hortelã, que são calmantes, trazem um senso de serenidade e, juntas ao sal grosso, tiram o peso energético que carregamos após um dia estressante”, diz. Por fim, Celles alerta que a técnica não é aconselhável para pessoas com pressão alta.

Filtro energético

Por último, aproveite o sal grosso para produzir um filtro energético, ideal para quem recebe muitas visitas em casa. Você precisará apenas de um copo, um punhado de sal grosso e um pedacinho de carvão.

“Deixe o sal grosso até a metade do copo e adicione água até ultrapassar o composto. Depois, coloque o carvão em cima. Por último, é só colocar o objeto atrás da porta de entrada sempre que receber amigos, familiares ou prestadores de serviço, que mesmo sem querer, podem levar consigo energias densas”, pontua.

Quando o sal começar a “ferver” ou transbordar para fora do copo, ou o carvão afundar, descarte os elementos. “Estes são os dois sinais de que o filtro absorveu todas as energias negativas do ambiente. Descarte o carvão no lixo e o sal em água corrente. O copo pode ser reutilizado: basta lavá-lo e reenergizá-lo com fumaça de incenso.”