Como limpar o box do banheiro de um jeito impecável e duradouro?

Você faz de tudo para manter o box do banheiro limpo, mas nada parece funcionar? Manter o box livre de manchas, gorduras e até calcário – mineral presente na água do banho – pode ser um desafio, mas existem técnicas infalíveis para resolver esse problema de uma vez por todas.

Antes de mais nada, é importante saber que as manchas no box não são causadas apenas pela gordura do corpo. “Embora ela contribua para a sujeira na área de banho, há várias outras causas, como restos de produtos de higiene e minerais presentes na água”, explica Érico Miguel, porta-voz da Ideia Glass.

Os riscos de um box sujo

Um box sujo pode acumular larvas nos trilhos e pontos de mofo, o que pode prejudicar a saúde das pessoas e dos animais de estimação que vivem na casa. Por isso, Érico recomenda adotar uma rotina de limpeza regular, jogando água quente do próprio chuveiro diariamente no box e fazendo uma limpeza mais profunda a cada 15 dias.

Estes são os produtos ideais para não sofrer com box de banho sujo

Sabão neutro, água quente e vinagre são eficazes na limpeza do vidro do box, inclusive para as manchas mais difíceis, diz Érico. Para as roldanas, use apenas água, sabão neutro e esponja adequada, evitando produtos que possam danificar as ferragens. Há também produtos específicos para essa lavagem.

As melhores receitas para remover sujeiras do box

Para retirar sujeiras potentes

Ingredientes

Limpador multiuso com peróxido de hidrogênio

Esponja macia

Aplique um limpador multiuso de boa qualidade por todo o box. Deixe agir por 10 minutos e enxágue. Se a sujeira for menos intensa, é possível diluir o produto com água.

Para retirar sujeiras leves

Ingredientes

Água

Sabão neutro

Esponja macia

Basta misturar água e sabão neutro e, com uma esponja macia, fazer movimentos circulares para remover as sujeiras leves.

Para desinfectar

Ingredientes

1 colher de vinagre branco

200 ml de álcool

250 ml de água

Se a intenção for deixar seu banheiro desinfectado, a melhor escolha é preparar uma solução com esses ingredientes. Umedeça um pano na solução e passe diretamente nas manchas.

Para evitar futuras sujidades e manchas

“Para evitar o surgimento de novas manchas, recomendo sempre secar o vidro e as ferragens após a limpeza. Isso garante que nenhum resíduo fique para trás”, aconselha o porta-voz da Ideia Glass. Além disso, a limpeza quinzenal aliada a manter o ambiente bem ventilado ajudam na manutenção.

O erro que você provavelmente comete ao limpar o box

Um erro comum na limpeza do box é usar o lado áspero da esponja para esfregar sujeiras mais difíceis. “Isso até pode remover a sujeira, mas deixa riscos visíveis no vidro e nas roldanas, comprometendo tanto a peça quanto a decoração do ambiente”, diz Érico.

Como manter o box limpo por mais tempo

O cuidado diário é essencial, e a limpeza quinzenal ajuda a manter o box em boas condições. Também é importante deixar o ambiente sempre bem ventilado e evitar o uso de produtos agressivos na limpeza.

