Casa Clã: um encontro inédito das nossas grandes vozes femininas

DivulgaDivulgaçãodovCelebrar o Dia Internacional da Mulher é olhar de frente as conquistas, e também as dores, que diariamente cada mulher encara. É preciso coragem, mas há esperança: não estamos sós. Para honrar as nossas grandes vozes femininas, pela primeira vez CLAUDIA se une a Boa Forma, Bebê.com.br e Elástica para umd evento presencial arrebatador: a Casa DiClã.

De 8 a 11 de março de 2023, as quatro marcas fixam sede na Casa Higienópolis, também conhecida como Casarão Nhonhô Magalhães. O palacete da época do café ocupa desde 1937 a esquina da Avenida Higienópolis com a Rua Albuquerque Lins. Totalmente restaurado pelo Shopping Pátio Higienópolis (ao custo de 15 milhões de reais), terá seus 2 300 metros quadrados ocupados por talks, shows e ativações imperdíveis.

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino que está em todos nós será despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que vão compor rodas de conversa, workshops e apresentações – tudo aberto para as inscrições do público.

Do charmoso terraço na área externa, que receberá aulas de bike, yoga e meditação, ao anfiteatro de paredes de madeira entalhada, passando pelos camarins e banheiros de azulejos ingleses e alemães, todos os cantos do casarão estarão preparados para receber nossas leitoras, artistas, executivas, empresárias, ativistas e outras personalidades.

Para conhecer a agenda completa das atividades e se inscrever, fique de olho nas redes sociais de CLAUDIA, Boa Forma, Bebê e Elástica. Um encontro inédito das vozes femininas mais inspiradoras: esse é o nosso clã.

Casa Clã

A Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis com patrocínio de MSD e BuscoFem, mais apoio de Kia e LinkedIn.