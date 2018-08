Nos cuidados com a pele, os ingredientes naturais estão sendo cada vez mais procurados. Um deles é o magnésio, mesmo que pareça incomum. Ele ajuda no equilíbrio da pele e na redução de inflamações.

Segundo estudos, tomar banho de magnésio melhora a função de barreira da pele, aumenta a hidratação e reduz a inflamação na pele seca atópica.

Ao Refinery 29, Ido Magal, fitoterapeuta e fundador da Lavido, explica: “A melhor maneira de absorvê-lo é internamente, e não externamente. Quando você usa magnésio internamente, ajuda com quase 300 processos diferentes no corpo”.

Mas, ainda assim, Magal concorda que, indiretamente, o magnésio também pode ter efeito na pele: “Use o magnésio topicamente em uma quantidade muito pequena e ele será absorvido por meio do corpo sem passar pelo sistema digestivo”, diz.

Patricia Wexler, dermatologista de Nova York, ainda ao Refinery, explica que “o magnésio protege a pele dos danos causados ​​pelos radicais livres e inflamações e é um ingrediente necessário para as enzimas que regulam o reparo celular”. A especialista diz, também, que pode ajudar com a pele vermelha, seca e com coceira, “muitas pessoas acabam usando topicamente para o tratamento da acne e acne rosácea”.

Para os especialistas, as melhores formas de adquirir o magnésio para usar no tratamento da pele são por meio do hidróxido de magnésio (encontrado no leite de magnésia), magnésio PCA – que atua como um umectante – e carbonato de magnésio.

