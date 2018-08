Lady Di tinha vestido alternativo para seu casamento que ninguém nunca viu

O vestido de Diana Spencer é uma das peças mais icônicas do século XX. Acontece que Lady Di possuía uma peça alternativa para ser usada em seu casamento com o príncipe Charles, em julho de 1981.

E a princesa de Gales – ou outra pessoa além dos criadores do vestidos – jamais viu conseguiu ver esse o citado modelo.

Segundo vestido de noiva de Diana

Em entrevista People, e reportada pela Hello!, o estilista David Emanuel e sua então esposa Elizabeth contou que um vestido de noiva adicional para Diana foi criado pela dupla para que ele fosse usado pela noiva caso o modelo principal apresentasse algum problema no dia do casamento real.

Segundo Emanuel, a decisão foi uma iniciativa da própria dupla de estilistas para conseguir lidar com a imensa pressão do casamento real caso algo viesse a dar errado com o vestido principal no grande dia e foi mantido em sigilo por eles. Tanto que a própria noiva sequer sabia que um modelo extra havia sido confeccionado.

“Naquela época, nós queríamos ter certeza absoluta de que o vestido seria uma surpresa”, disse o estilista. “Nós não contamos para Diana. Sequer discutimos isso. Queríamos ter certeza de que teríamos algo ali; foi para nossa ‘paz mental’, na verdade.”

Diferentemente do vestido usado por Diana em seu casamento, o modelo extra não chegou a ser finalizado por completo.

Entretanto, de maneira similar ao primeiro, o segundo também usou materiais como tafetá e seda no tom marfim e sua gola era do tipo plissada – bem parecida como o que Diana apareceu em seu casamento com Charles.

