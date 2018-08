O filho de Sandy, Theo, não costuma ser muito visto ou aparecer com muita frequência diante da mídia. Isso porque, desde seu nascimento, sua mãe busca preservar ao máximo a imagem do filho.

Entretanto, na última sexta-feira (17), Sandy abriu uma exceção. É que Theo foi um dos participante da música A Nossa Voz, uma parceria musical entre 34 artistas – entre eles, membros da família do menino – que pede mais união entre os brasileiros, bem como melhores condições de vida para a população.

Isso mesmo: aos 4 anos de idade, Theo estreou no mundo da música. É possível conferir a voz do menino a partir do quinto minuto da gravação, que está disponibilizada no canal da organização “Amigos do Bem”.

Além de Theo, participam da canção a mãe Sandy, o pai Lucas Lima (e toda a Família Lima), o tio Junior Lima, Chitãozinho, Xororó, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Alcione, Paulo Miklos, Thiaguinho, Luan Santana, Michel Teló, Gilberto Gil, Andeas Kisser, Marcos e Belutti, Alcione, Paula Fernandes, Toni Garrido, Karol Conka, Projota, Negra Li, Rappin Hood, Seu Jorge, Rogério Flausino, Maria Gadú, Elba Ramalho, Daniel, Tony e Kleber, Allison Lima.

