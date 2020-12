5 atitudes essenciais para ter mais autoconfiança e autoestima em 2021

Se tem um presente que você pode se dar neste Ano Novo é fortalecer a sua autoestima. Pode até parecer simples, mas não é fácil quebrar rótulos, padrões e crenças limitantes.

Segundo a filósofa e escritora Patrícia Cândido propõe em seu livro Manifesto da Autoestima, é preciso primeiro descobrir o que te traz autoconfiança e isso passa pela reflexão sobre suas características que mais gosta.

No livro, Patrícia indica algumas atitudes que ajudam a desprogramar a insegurança. Confira como se empoderar em 2021:

Pratique a admiração por si mesma:

O verbo adequado é mesmo praticar, todos os dias! Pense na sua trajetória e em tudo que fez e de que se orgulha. Faça essa reflexão como um exercício diário de admiração do caminho percorrido e dos aprendizados.

Tenha mentores inspiradores

Escute as pessoas certas, tenha mentores que sejam referências na área que você deseja conhecer. Procure se aconselhar com quem a inspire e que a ajude a acreditar em si mesma.

Continua após a publicidade

Seja fonte de inspiração para alguém

A partir do momento em que o seu mentor te inspira, você também pode começar a inspirar outras pessoas. É comum que alguém que seja inseguro ache que não há nada em si que possa ser motivo de inspiração. Mas, a Patrícia defende que, muitas vezes, o pouco que você sabe pode ser o ponto de virada, o incentivo que faltava na vida de alguém.

Livre-se da comparação

Nada mais avassalador para a autoestima do que a comparação frequente com os outros. Comparação só serve para destruir sua autoconfiança e atrapalhar seus relacionamentos. Lembre-se de que não há no mundo alguém igual a você.

Agradeça

A gratidão é um sentimento chave para a autoconfiança, autoestima, poder e prosperidade. Faça exercícios diários de agradecimentos. Que tal, ao fim de cada dia, anotar três motivos pelos quais você é grata?