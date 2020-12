4 tipos de flores para decorar a casa e atrair boas energias no Ano Novo

Se a recomendação é mesmo para ficar em casa, que tal deixar a sua mais bonita e perfumada neste Réveillon?

Além de enfeitar a casa e a mesa da ceia, o colorido das flores traz boas energias para o ambiente e reforça seus votos na virada do ano.

Confira quatro opções sugeridas pelas floristas do Flores Online:

Lírios

Com perfume marcante, são flores clássicas para decoração de ambientes em datas festivas. Você pode escolher as versões brancas, mais tradicionais para o Réveillon, ou pode optar pela vibração alegre dos lírios laranjas ou amarelos. Se está querendo atrair mais riqueza e prosperidade aposte nos lírios amarelos, indicam a equipe do Flores online.

Rosas

Amor, paz, paixão, dinheiro. São muitas as simbologias das rosas, a depender da cor escolhida. A dica para esta virada do ano é misturá-las em arranjos espalhados pelos ambientes e, na mesa, usá-las em taças. Vale apostar em rosas brancas, rosas, vermelhas, amarelas, lilás e aproveitar todas as boas vibrações e perfumes destas flores.

Orquídeas

Para dar as boas-vindas ao novo ano, que tal colocar uma orquídea perto da porta de casa. Este tipo de flor pode ser encontrado em diversos formatos e cores e por isso agrada a todos. Por ser uma flor que adora o verão, um vaso adquirido agora pode te acompanhar durante toda estação e, quem sabe, dar flores até o próximo ano, se bem cuidado é claro.

Lisianthus

Uma flor delicada e sofisticada para quem deseja começar o ano em um ambiente elegante. Muito utilizadas nas decorações de casamentos, essas flores são, muitas vezes, relacionadas à entrega amorosa. Você pode combinar os tons brancos, rosas e roxos em arranjos na mesa da ceia ou espalhados pelos ambientes, alegrando a casa toda.