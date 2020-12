4 ideias de decoração de diferentes estilos para a mesa do final do ano

Elemento central na decoração das reuniões de fim de ano, a mesa precisa ser bonita, mas não impossível de montar sozinha. Com o auxílio da decoradora e florista Júlia Braga, sugerimos quatro estilos diferentes para guiar você nessa composição.

COMO UMA ONDA

Alguns elementos são essenciais para conquistar esse ar praiano sem obviedades, criando um clima relax e revigorante. O formato orgânico dos pratos e sousplats dá movimento à composição – lembrando as ondas –, enquanto o guardanapo cru remete à areia.

Inspirada pelas frutas da época, Júlia Braga, da @museudgn, sugere arranjos com figos cortados, uvas, alcachofras e ameixas. As folhagens verdes e frescas contrastam com os tons arroxeados fortes e acrescentam textura ao centro de mesa, complementado pelo vaso de mesmo tom, tombado propositadamente. Destaque para o mix de talheres, um toque despojado.

As lascas sortidas – com sabores como cacau com nuts e caramelo com flor de sal – são da @carmellapatisserie, ateliê que surgiu da parceria do chef confeiteiro Lucca Guilger com a organizadora de eventos Isabella de Barros.

POMAR URBANO

Perfeita para uma reunião na varanda do apartamento, essa criação surgiu do belo conjunto de cerâmica com respingos, que remetem ao grafite. Os tons discretos casam bem com combinações modernas, a exemplo deste exuberante centro de mesa, que leva bastão-do-imperador e outras flores tropicais, miniabacaxis, tomates em rama, romãs e acabamento de musgos. Volumoso e exótico, ele é fácil de ser reproduzido em casa e pode ser montado direto na mesa, sem o uso de suportes. Os guardanapos enrolando os talheres são um recurso acolhedor, assim como os cartões com o nome dos convidados marcando os lugares.

A cake designer @marianafrancojunqueira aposta nos clássicos para conquistar o maior número possível de convidados na hora da sobremesa. Sua palha italiana, que leva brigadeiro cremoso na receita, derrete na boca.

FLORES DO CAMPO

Um quebra-cabeça com seis peças de azulejo de motivos botânicos substitui o jogo americano com charme e originalidade. O arranjo de flores, apesar de parecer uma única peça, é formado por diversos vasinhos – um truque de Júlia para facilitar a montagem. “Reuni vidrinhos de diferentes alturas, dispondo-os ao longo da mesa. Já a folhagem rasteira foi colocada diretamente na madeira, de forma despretensiosa, junto das folhas de eucalipto”, explica a florista. A composição dos pratos mistura texturas e tamanhos, com o uso de peças de cerâmica, vidro e porcelana. O traço moderno aparece nos talheres de cobre.

Para produzir os cookies da @theboulan, a chef Rúbya Rocca foi buscar inspiração na Itália. Feitos à mão e sempre fresquinhos, os biscoitos delicados são recheados – na foto, o de chocolate belga com nozes.

PASSEIO NO BOSQUE

Os tons terrosos e as texturas dão a sensação de estar em um chalé cercado por árvores. A cerâmica aparece não só nos pratos mas também nos copos. A peça de madeira no centro da mesa acomoda o arranjo de flores exóticas, criado por Júlia, com orquídeas nas variedades vanda e chocolate, todas em tons arroxeados. A florista dispensou a espuma floral e inseriu os ramos deixando-os soltos. Incluiu também na composição casca de árvore e cipó. Para completar o mood, um raminho de sorgo acompanha os talheres, envolto pelo guardanapo.

A chef paulistana Thatiane Pestana é apaixonada por doces franceses, mas quis dar aos macarons da sua marca, a @tppatisserie, toques modernos, acrescentando sabores como o de pecã com doce de leite.

