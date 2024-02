Claudia Raia é presença confirmada na Casa Clã 2024

A Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril, com curadoria feita por CLAUDIA e Boa Forma, terá a presença da atriz Claudia Raia na programação de sexta-feira (8/3). Na ocasião, ela participará de uma conversa sobre beleza sem etarismo e autoconfiança ao lado da executiva Giovana Pacini.

A estrela, que completou 57 anos em dezembro do ano passado, vem colhendo ótimos frutos tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Em fevereiro de 2023, Claudia deu à luz ao Luca, se tornando uma grande inspiração para mulheres que optaram pela maternidade tardia.

Além disso, a atriz está em cartaz no Teatro Santander com a peça “Tarsila, A Brasileira”, musical sobre uma das pintoras mais simbólicas do Brasil, Tarsila do Amaral.

Em entrevista recente à CLAUDIA, ela comentou sobre o atual momento de sua vida (e também rebateu os comentários etaristas da qual foi alvo nos últimos meses): “Eu vivo para me sentir bem, realizada, satisfeita com quem sou e para realizar meus sonhos. Nem sempre é fácil a gente deixar um comentário rude entrar por um ouvido e sair pelo outro. Além disso, ficar remoendo é um desperdício de energia sem tamanho. Não tenho roupa e nem tempo para isso.” O papo completo está disponível em nosso site.

Continua após a publicidade

Por aqui, mal podemos esperar para presenciar os aprendizados e reflexões que Claudia Raia trará para a abertura de nosso clã.

Como participar da Casa Clã 2024

A segunda edição de Casa Clã acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo, com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações gratuitas. Para participar, basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla – em link a ser divulgado em breve através de nossas redes sociais.

A história de Claudia Raia em CLAUDIA

Em agosto de 2021, última vez em que estampou a capa de CLAUDIA, a atriz já compartilhava o seu desejo de ser mãe novamente, além de questionar os padrões de idade estabelecidos às mulheres em nossa sociedade: “Aos 45, consegui congelar óvulos, um verdadeiro milagre! Ouvi, nessa época, um termo que eu odeio: falência ovariana. Parece que você morreu, que acabou. Jogam você num limbo e você renasce aos 80 anos, como uma vovó fofa, querida. São 40 anos em que a mulher não existe para a sociedade”, apontou.

Continua após a publicidade

A seguir, você relembra algumas de nossas capas com Claudia Raia:

1/5 Claudia Raia na edição de setembro de 2006. (CLAUDIA/CLAUDIA) 2/5 Capa de Claudia Raia em CLAUDIA em agosto de 2008. (CLAUDIA/CLAUDIA) 3/5 Claudia Raia estampa edição de setembro de 2010. (CLAUDIA/CLAUDIA) 4/5 Claudia Raia estampa edição de dezembro de 2011. (CLAUDIA/CLAUDIA) 5/5 Claudia Raia estampando a edição de setembro de 2021. (CLAUDIA/CLAUDIA)