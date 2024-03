Casa Clã 2024: Como chegar de carro ou transporte público

O maior evento feminino da Editora Abril, está chegando para honrar a força feminina neste Dia Internacional da Mulher, com uma programação de talks, experiências e shows que só pode ser descrita como arrebatadora. A edição, que ocorre entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, está imperdível. E como queremos que você desfrute com todo o conforto, não poderíamos deixar de responder a uma dúvida bastante corriqueira: afinal, como chegar ao Casa Clã 2024?

Onde acontece a Casa Clã 2024?

O encontro acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo, próximo ao Shopping Pátio Higienópolis.

Como chegar de transporte público

Se você planeja usar o transporte público, existem algumas opções a considerar. De metrô, temos a opção de parar na estação Marechal Deodoro (Linha 3 – Vermelha), e caminhar cerca de 15 minutos da Rua Dr. Albuquerque Lins até a Avenida Higienópolis.

Outra ótima opção é a estação Higienópolis-Mackenzie (Linha 4 – Amarela), que fica a cerca de 14 minutos do casarão. O trajeto é fácil e seguro.

Também recomendamos que você pegue um ônibus – como o 874T – 10 – até a Av. Angélica, que fica 290 metros de distância do local.

Para chegar de carro

Vai de carro até o evento? A principal via de acesso até o local é pela Avenida Higienópolis. Para quem vêm das regiões centrais, da zona sul, norte e leste os melhores acessos são pela Rua da Consolação.

Importante frisar, no entanto, que o Casarão Higienópolis não possui estacionamento. É possível parar no Shopping Higienópolis (R$ 26,00 até 1 hora, R$15,00 a hora adicional), e não há muitas outras opções próximas – a rua, inclusive, é bastante movimentada. Por isso, sugerimos os serviços de táxi ou carro por aplicativo.

Como participar da Casa Clã 2024

Como no último ano, a participação na Casa Clã é gratuita. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla. Te vemos lá!