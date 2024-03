“Amor eterno não existe”, diz Dandara Pagu no Lambisgoia Cast

Aprender a desenvolver e manter relações saudáveis é tão importante quanto difícil. Nesta sexta-feira (15), o podcast Lambisgoia Cast, de Martchela, trata do assunto ao lado de Dandara Pagu, influenciadora que acumula 270 mil seguidores no Instagram e esteve à frente de debates importantes sobre política, universo feminino e sociedade no ClubHouse.

A conversa toca em aspectos como a manutenção de relacionamentos falidos por medo da separação, a sociedade afetar a maneira como nos relacionamos e o que precisamos melhorar para alcançar relações saudáveis e tranquilas.

Dandara Pagu fala sobre relacionamentos no Lambisgoia Cast

“Às vezes, você está em um casamento ruim, não quer mais estar com a pessoa, mas fica preocupada com o que sua tia, que você nem fala mais, vai achar. O legal seria cada um cuidar da sua vida”, disse Dandara no bate-papo.

De acordo com ela, existe um caminho que somos ensinados a seguir: “casar, comprar uma casa e ter filhos”. Mas nem sempre esse é a vontade de cada um, e o autoconhecimento é a chave para entender o que faz sentido.

A falta de paciência também é um fator para não viver algo bacana. “Precisamos ter paciência para conhecer pessoas que, num primeiro momento, não se encaixam tanto com o que nos identificamos ou desejamos”, dispara a influenciadora.

Na visão dela, existe um protocolo social que propõe a eternidade do amor, coisa que ela não acredita existir. “Há um protocolo social de se propor a eternidade do amor, mas isso não existe. Tudo uma hora acaba. É muito mais sobre posse e seu próprio ego”.

Martchela ilustrou bem a questão ao revelar uma desilusão que viveu. “Passei por um término e foi muito difícil o processo de superação, mesmo não gostando tanto assim dele. Meses depois, entendi que a forma como ele terminou o relacionamento foi tão pesada que me deixou assim.”

Sobre Lambisgoia Cast e Martchela

O Lambisgoia Cast surgiu em 2021 como uma espécie de grito contra a toxidade masculina, mas sem perder o bom humor. Criado por Martchela, a ideia foi tão boa que rendeu o prêmio de “Super Projeto” no Rio WEB Festival 2022! Depois de uma pausa breve, temos esse retorno.

A criadora, Martchela, também fala sobre sua jornada amorosa em sua coluna aqui na CLAUDIA e também nas redes sociais, sempre com muito humor de uma boa dose de realidade.

