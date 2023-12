Calada vence: Titi Müller é convidada do Lambisgoia Cast, assista!

Quem está pronta para mais uma sexta-feira ao lado da nossa Ministra do Namoro, Martchela, no Lambisgoia Cast? Nesta semana, a convidada é Titi Müller, apresentadora que ganhou notoriedade na MTV Brasil. E se tem uma coisa inegável neste episódio é que as duas divas se complementam a cada pergunta, com risadas garantidas!

A conversa do terceiro episódio gira em torno de relacionamentos, dates ruins, sexualidade e experiências inusitadas durante viagens, oferecendo suas melhores (e piores) histórias de amor.

Mas o grande destaque é a reflexão sobre as inseguranças do dia a dia, e o relato de Titi sobre quando socorreu uma vítima de violência em uma de suas viagens à Nova Zelândia.

Sem mais spoilers, confira o papo entre Titi Müller e Martchela, no formato de videocast. O papo também está disponível em todas as plataformas de áudio.

E já fica atenta que toda sexta-feira temos mais um papo cheio de piadas e histórias que vão te fazer relembrar de alguns dos seus momentos embaraçosos.

Sobre Lambisgoia Cast e Martchela

O Lambisgoia Cast surgiu em 2021, como um grito contra a toxicidade masculina, mas sem perder o bom humor. Criado por Martchela, a ideia rendeu o prêmio de “Super Projeto” no Rio WEB Festival 22! Depois de uma pausa breve, temos esse retorno.

A criadora, Martchela – nossa Ministra do Namoro – também fala sobre sua jornada amorosa em sua coluna aqui na CLAUDIA e também nas redes sociais, sempre com muito humor de uma boa dose de realidade. E claro, sempre contando com convidadas repletaas de humor, histórias para contar e muito poder feminino.

