“Quem nunca teve flashes eróticos?”, diz Rafa Azevedo no Lambisgoia Cast

Quem aqui estava com saudades do Lambisgoia Cast? Em mais uma temporada com a participação ilustre de diversas convidadas, Martchela está pronta para questionar e trazer à tona as mais engraçadas e inusitadas experiências e pensamentos de mulheres que não têm medo de falar o que pensam. No episódio desta semana, a nossa ministra do namoro e padroeira das solteiras recebe a atriz e palhaça Rafaela Azevedo, que vem arrastando multidões ao teatro para conferirem o monólogo stand up sucesso de bilheterias teatrais, King Kong Fran.

Em um bate-papo para lá de descontraído, Rafaela e Martchela refletem sobre suas experiências em relacionamentos complexos, além de abordarem e questionarem se é possível manter uma convivência saudável com ex-companheiros.

Astrologia, teatro e sexo também são pautas quentes nessa conversa que você não pode deixar de conferir. Dê o play!

Sobre o Lambisgoia Cast

O Lambisgoia Cast surgiu em 2021 como uma espécie de grito contra a toxidade masculina, mas sem perder o bom humor.

Continua após a publicidade

Criada por Martchela, a ideia foi tão boa que rendeu o prêmio de “Super Projeto” no Rio WEB Festival 2022! Depois de uma pausa breve, temos esse retorno.

Conhecida como ministra do namoro, Martchela também fala sobre sua jornada amorosa em sua coluna aqui na CLAUDIA e também nas redes sociais, sempre com muito humor de uma boa dose de realidade.