Vem, 2024! Papisa revela as previsões de cada signo no Lambisgoia Cast

Pode entrar, 2024! Na reta final de mais um ano, todos querem saber: o que os astros nos contam de spoiler sobre o próximo ano? Teremos sorte no amor? E os dates, serão divertidos? Tudo isso você descobre em mais um episódio imperdível do Lambisgoia Cast, com a participação especial da oraculista Papisa, que garante as melhores previsões do zodíaco para o ano de 2024.

Em um bate-papo super divertido com a nossa Ministra do Namoro, Martchela, iremos descobrir quais são os signos que começarão o ano de 2024 passando por altos perrengues e os que irão garantir o sucesso no amor ainda neste verão.

E não para por aí! Ainda rolou uma leitura alto astral de cartas de Tarot para você ficar por dentro de tudo o que o ano regido por Saturno lhe reserva.

Sem mais delongas, confira a seguir esta conversa good vibes entre Papisa e Martchela no formato de videocast, ou se preferir, você pode ouvir o podcast disponível em todas as plataformas digitais.

Vale lembrar que toda sexta-feira tem um episódio inédito para você dar altas gargalhadas com as histórias e situações prá lá de engraçadas, com o humor empoderado de Martchela.

Sobre Lambisgoia Cast e Martchela

O Lambisgoia Cast surgiu em 2021, como um grito contra a toxicidade masculina, mas sem perder o bom humor. Criado por Martchela, a ideia rendeu o prêmio de “Super Projeto” no Rio WEB Festival 22! Depois de uma pausa breve, temos esse retorno.

A criadora, Martchela – nossa Ministra do Namoro – também fala sobre sua jornada amorosa em sua coluna aqui na CLAUDIA e também nas redes sociais, sempre com muito humor de uma boa dose de realidade. E claro, sempre contando com convidadas repletaas de humor, histórias para contar e muito poder feminino.

