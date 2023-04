Qual é a cor do xixi saudável? Entenda o que ele diz

Acredite ou não, a urina tem muito a dizer sobre sua saúde! Claro, transparente ou escuro, o xixi pode assumir cores diferentes a depender do dia, como resultado do seu consumo de água, alimentos, remédios e outras substâncias. Às vezes, no entanto, a mudança acontece por conta de doenças, e observar o líquido serve para entender se há problemas. E é aí que nos perguntamos: afinal, qual a cor do xixi saudável, e o que ele entrega de pistas sobre meu corpo?

O que compõe o seu xixi

Xixi, antes de tudo, é o resultado da filtração do sangue pelos rins, sendo um subproduto do metabolismo composto por solutos e água. “Toxinas e outras substâncias são eliminadas do organismo por meio dele”, explica a médica ginecologista Karen De Pauw, que acrescenta: “a água é superimportante, pois ajuda a diluir os compostos e tornar a liberação mais fácil.”

A urina ainda cumpre o papel de sinalizador da nossa saúde, já que aponta desidratação, infecções e até problemas de fígado.

Cores do xixi

A cor ideal do xixi é amarelo claro, não transparente, como muitos pensam, ou muito escuro, e o cheiro é leve. “É importante analisar diariamente a cor dele, para ver se saiu do padrão. Se ficar muito mais aguado ou escurecido, por exemplo, pode ser ruim, e as causas vão desde desidratação, infecção até um problema renal”, afirma a especialista. Para entender caso a caso, separamos as cores, com a ajuda da profissional:

Xixi transparente : ingerir água em excesso pode ser o responsável pela cor tão clara. O exagero é problemático porque pode sobrecarregar os rins e causar a perda de sais minerais, edema e sonolência.

Xixi amarelo-claro : é a cor ideal.

Xixi amarelo-escuro : sinal de que a urina está concentrada e o consumo de água precisa aumentar.

Xixi cor de mel : possibilidade de desidratação.

Xixi laranja : indício de pigmentos de : indício de pigmentos de alimentos ou falta de água. Se persistir, há chances de ter problemas no fígado ou na vesícula, por isso consulte um médico.

Xixi vermelho : quando é persistente, pode indicar presença de sangue, como resultado de problemas no fígado, rim, próstata, infecção ou até mesmo tumor. Pedras nos rins , inclusive, podem machucar o canal e, por isso, o sangue surge.

, Xixi marrom : sinal de desidratação severa ou problemas no fígado;

Xixi azul ou verde: além da presença de pigmentos da comida, pode aparecer por conta de alguma medicação ou infecção bacteriana.

Espuma no xixi

“A espuma na urina normalmente aparece pela presença de proteína no xixi, o que é uma anormalidade. Ou alguma bactéria está produzindo ela como um método de excreção, ou a proteína está saindo do seu sangue pelo rim.” Como você deve imaginar, isso não é bom sinal, pode ser indício de um rim doente, de acordo com Karen.

Como ter um bom funcionamento dos rins?

Ter rins saudáveis é um desejo compartilhado por todos. Para isso, segundo a especialista, é importante ingerir a quantidade de água adequada, que varia conforme o indivíduo e suas atividades, mas geralmente fica de 1,5 litros a 2 litros por dia. Quem pratica exercício físico ou está em dias muito quentes deve aumentar o consumo. Além disso, é necessário que a ingestão aconteça ao longo do dia, pois não adianta beber tudo de uma vez.