Plantas e flores para afastar más energias: 7 opções para ter em casa

Cultivar plantas em casa é sempre uma ótima decisão: além de enfeitarem o ambiente, elas também ajudam a melhorar a qualidade do ar por serem umidificadores naturais. Aliás, algumas até conseguem filtrar partículas nocivas ao sistema respiratório que estejam circulando no ambiente. Incrível, né?

Mas há outro aspecto sobre as plantas que não podemos ignorar: a sua capacidade de repelir más energias e elevar a vibração do lar. Pri Ferraz, criadora do canal “Diário da Bruxa”, explica que isso acontece porque as verdinhas acumulam as forças da natureza através da terra, do sol, da água e dos ventos.

Além disso, a espiritualista afirma que o papel que a plantinha tem na natureza interfere nos benefícios que ela trará para o nosso dia a dia: “Estamos falando dos seres vivos que foram os primeiros perfumes, alucinógenos, alimentos e remédios da humanidade. Posteriormente, o uso espiritual das plantas começou a ser explorado, visto que até mesmo os aromas podem trazer sensações como calma, alegria e conforto, nos fazendo entrar em contato com algo maior.”

Mas e aí, quais plantas devemos cultivar em casa? A seguir, Pri Ferraz lista as principais:

Alecrim

Segundo a criadora do “Diário da Bruxa”, o alecrim traz vida ao ambiente, ativando nossos centros vitais, inspirando ânimo e tornando a casa um ambiente empolgante. “Basicamente, esta é uma erva que protege a alegria do lar, o tornando vibrante e propício a atrair prosperidade. Não deixa de ser uma planta coringa pois o alecrim carrega várias funções, além de ser fácil de cultivar”, diz Ferraz.

E a melhor parte: é possível cultivá-lo fresco ou com os raminhos secos, já que a planta continua sendo poderosa mesmo estando seca.

Arruda

De acordo com a especialista, a arruda é a planta de proteção mais poderosa de todas, pois ela cria um escudo de proteção que envolve a casa inteira. “Muito bom para quem sente que está sendo alvo de inveja, mau olhado ou até mesmo autossabotagem. Sim, muitas vezes achamos que as más energias estão vindo de fora quando, na verdade, somos nós que estamos emanando com nossos pensamentos e ações”, esclarece.

Canela

A canela é fácil e acessível de ser plantada! E o que não falta são benefícios para decidir cultivá-la: “Ela abre ciclos prósperos, nos instiga a realizar sonhos e mantém os moradores da casa empolgados. Você sai de um estado de apatia e acende um fogo interior”, recomenda.

Contudo, Pri afirma que só há uma contra indicação: caso o seu lar já esteja muito agitado (ou repleto de brigas), já que a sua presença no ambiente pode intensificar os conflitos.

Girassol

Outra planta que inspira felicidade na lista: “Sempre gosto de citar que o girassol tem o rosto virado para a luz e o pescoço para a sombra, nos relembrando que a vida é feita de altos e baixos. Portanto, esta é uma espécie que nos torna fortes para não desanimar diante das decepções. Uma hora estamos lá embaixo, mas sempre chega o momento de subir. Fora que é uma flor muito linda e decorativa”, aconselha.

Cravo-da-Índia

O Cravo-da-Índia é para quem busca fazer uma boa faxina espiritual no lar. Pri Ferraz indica colocar 13 ‘cravinhos’ num pratinho, acompanhados de sal grosso. Depois, é só deixar o recipiente na porta de casa por 24 horas. “Isso limpará as más vibrações do ambiente. Só não se esqueça de descartar o potinho logo em seguida”, avisa.

Cacto

Pri aponta que o cacto é uma planta que transforma as suas flores em espinhos para se proteger numa natureza hostil: “Por guardar muita água, ela também fala sobre as emoções que guardamos para nos resguardar. É ótimo para quem não está conseguindo impor limites na vida pois, de certa forma, não saber dizer ‘não’ também atrai más energias tanto para a gente quanto para o lar”, diz.

Manjericão

Por fim, o manjericão é uma planta que atrai positividade e criatividade. O motivo por trás disso pode ser encontrado em seu nome científico: Ocimum basilicum. “Este nome foi dado por conta de Basilisco, figura maléfica da mitologia que petrifica as pessoas através do olhar. E aí dentro desse mito, acredita-se que o manjericão seja um dos antídotos contra este olhar negativo. Então essa é uma espécie que carrega essa energia de bloquear pessoas que estejam querendo te petrificar com aquele mau-olhado”, revela.

O que fazer quando a planta morrer?

A criadora do “Diário da Bruxa” explica que, às vezes, após recebermos uma visita punk rock em casa ou passarmos por alguma situação pesada, as plantinhas podem absorver essa energia e morrer. Se isso acontecer, queime a planta numa cumbuca ou caldeirão e agradeça por ela ter servido como escudo contra uma vibração que iria pegar em você.