5 ideias da CASACOR para usar plantas na decoração

Já contamos por aqui as melhores formas de usar plantas em apartamento e até mesmo as espécies mais fáceis de se cuidar dentro de casa. Mas você já pensou em inovar na forma como integra suas plantas ao décor de casa?

É isso o que propõem (muitos) ambientes da CASACOR 2022. As tendências são pra lá de criativas e ajudam a refrescar as ideias quando o assunto é montar o próprio cantinho com estilo. Ficou curioso? Confira abaixo 5 formas diferentes de usar plantas na decoração segundo a CASACOR:

1. Contornando a janela

Plantas pendentes como a jibóia, a hera e a peperômia são ótimas espécies para explorar nesta proposta. Aqui, a ideia é usar o efeito cascata dessas plantas para contornar a janela e emoldurar a paisagem lá de fora como um quadro-vivo. Uma forma de obter esse efeito sem prejudicar as plantas é usando pequenos ganchinhos, que ficarão escondidos atrás da folhagem.

Outra proposta é criar um pequeno canteiro, ou mesmo realocar seus vasinhos, de forma que fiquem escondidos atrás da janela – dessa forma, quando observado por dentro, só será possível ver uma bela composição de plantas que segue as dimensões da janela. Dessa forma, a proposta se inverte: é a janela que emoldura as plantas, e não ao contrário. No ambiente acima, a arquiteta Dinah Lins optou pela espécie espada-de-são-jorge.

2. Vasos nas alturas!

Sem espaço para acomodar grandes vasos de plantas no chão da sala de estar? Sem problemas! A proposta aqui é elevar as plantas para que fiquem acima do nível dos olhos. Como um detalhe, que poderia passar despercebido, se não fosse pelo belo ponto de cor que adicionam ao espaço.

Caso você queira que a planta tome parte da parede, criando um verdadeiro jardim vertical, uma boa opção é apostar nas trepadeiras. Mas se a ideia é realmente criar um jardim elevado, então as plantas que caem em cascata são a melhor opção: basta elevar o vaso próximo ao teto, ou colocá-lo no topo de um armário alto.

3. Quadros dão lugar a plantas

Continua após a publicidade

Criatividade é a palavra-chave destes jardins. Já pensou se, ao invés de pendurar um quadro na parede, você colocasse uma planta? Aqui, esses canteiros e vasinhos percorrem diversas alturas pelas paredes – e parecem surgir como uma parte espontânea delas.

Vale criar suportes para abrigar seus vasos ou investir em um verdadeiro canteiro suspenso: aqui, quanto mais criativo e inventivo, melhor. No jardim da Uzzo Arquitetura, por exemplo, os suportes se parecem com “gavetas” que foram abertas dentro do muro onde estão anexados. Dá para levar a ideia à outra potência e aplicá-la em um corredor, por exemplo.

4. Um jardim vivo em casa

Essa talvez seja a ideia menos prática de se reproduzir em casa, mas não deixa de ser igualmente encantadora. Aqui, a natureza é incorporada e abraçada em toda sua particularidade – e caoticidade, por assim dizer – em espaços internos.

Se adicionar um gramado em toda potência à sala de estar é demais para você, vale pensar em criar um microcosmo desta ideia e deixar sua selvageria fluir plenamente em um ambiente controlado – como um vaso grande e raso, por exemplo. Que tal este belíssimo jardim de suculentas do projeto de Ana Bahia?

5. Estante de plantas

Uma estante vazia e vários vasinhos espalhados pela casa? A solução é simples: leve suas plantas para a estante e deixe sua casa muito mais organizada. O interessante aqui é misturar espécies, folhagens e tamanhos – perceba como no ambiente acima, da Ginkgo Paisagismo e Butiá Arquitetura, os profissionais optaram por vazar dois nichos para comportar um vaso mais alto no canto inferior esquerdo da estante.

Por falar em misturar, escolher vasos diferentes que conversem entre si, seja por terem cores complementares ou materiais análogos, também deixa a estante muito mais criativa – e dá a impressão de você ter se esforçado muito mais para montá-la. Fora isso, a ideia também pode ser levada para estantes, muretas ou superfícies de móveis. Um conceito muito simples, mas que se aplica aos mais diversos lares.