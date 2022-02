Estresse: confira dicas para aliviar o sentimento e ter mais tranquilidade

Quem nunca sentiu estresse que atire a primeira pedra. O sentimento é universal e, dependendo da nossa rotina, podemos experimentá-lo com frequência em uma única semana. Coloque uma pandemia que já dura dois anos na equação e o resultado pode ser catastrófico – ou quase. Manter a calma diante de crises sociais, econômicas, políticas e pessoais não é fácil, é até um direito de todos. Porém, como tudo nesta vida tem limite, às vezes é necessário prestar atenção e avaliar se o sentimento não está ultrapassando certas barreiras.

Uma coisa é ficar nervoso por conta de eventos específicos, outra é notar que cada detalhe é capaz de nos tirar do sério. O estresse não é estritamente negativo, mas há maneiras de controlar e até evitar esse incômodo emocional. Por isso, entrevistamos a psicóloga Adriana de Araújo (@coerenciaemocional) para saber como aliviar essa sensação que está tão presente no dia a dia.

Por que sentimos estresse?

Antes de aprender a controlar e diminuir o estresse, é importante entender os motivos para senti-lo. Segundo Adriana, toda mudança, seja interna ou externa, nos obriga a exercitar a capacidade de adaptação. Quando não conseguimos nos ajustar a algo e fazemos um esforço contínuo para aceitar um fato a nossa mente fica desgastada, e, consequentemente, estressada.

“O estresse é normal quando percebemos estar em perigo, já que ele nos coloca em estado de alerta e atenção contínua. Todavia, permanecer assim por muito tempo não é saudável para o corpo e a mente”, explica.

Estresse positivo existe?

Mas calma, que também existe um lado positivo por trás do estresse. “O sentimento é benéfico quando nos faz sair da zona de conforto. É saudável se esforçar para viver bem em meio aos desafios”, pontua. De acordo com a especialista, tudo depende da forma em que interagimos com o desconhecido. “O novo pode ser interessante e ativar a nossa curiosidade e vontade de superação. Mas isso deixa de ser bom quando provoca sofrimento e desgaste”.

Práticas que podem reduzir ou evitar o estresse

Para a psicóloga, apenas descansar ou “não fazer nada” é insuficiente. O ideal é abraçar atividades prazerosas e reflexões emocionais que potencializam a sensação de bem-estar. Isso pode incluir:

Meditação

Realizar exercícios de foco e atenção

Atividade física diária

Ter boas noites de sono para diminuir o cortisol, hormônio do estresse

Desenvolvimento do autoconhecimento através da psicoterapia

Cultivar hobbies

Apertar objetos ou contrair músculos é um ótimo exercício contra o estresse

Continua após a publicidade

Você já deve ter visto aquelas bolinhas de silicone que são consideradas antiestresse. Quer saber a boa notícia? Elas realmente funcionam! Segundo Adriana, esses objetos ajudam a fortalecer o nosso foco, já que oferecem a repetição de movimentos que são relaxantes para o alívio da tensão física. “Se você não tiver a bola de silicone e nenhum outro objeto semelhante por perto, tente contrair os seus músculos por alguns segundos e soltar. Simultaneamente, busque sincronizar o ritmo de sua respiração com a contração e soltura da musculatura. Com isso, você terá resultados até mesmo melhores para o alívio do nervosismo”, esclarece.

Aposte no gerenciamento do tempo

Outro ponto importante na diminuição do estresse é a organização. Sabemos que a ansiedade e outros empecilhos podem nos atrapalhar bastante neste quesito. Contudo, tente fazer um esforço para gerir a rotina, pois isso pode ajudar bastante. “Quando não gerenciamos bem a nossa agenda, vivemos em estresse por tentar ‘apagar incêndios’ causados pela desordem do tempo, de forma incessante. Isso acontece bastante pela procrastinação”, afirma.

E essa gestão também vale para o emocional: “Pessoas que se perdem em ‘brigas’ internas e ruminam pensamentos ruins não conseguem tocar a rotina normalmente. Tentar se proteger excessivamente de um possível futuro ruim também é prejudicial para a organização, pois perdemos a possibilidade de nos planejar com calma e, consequentemente, viver coisas valiosas”.

Escute músicas que lhe tragam boas memórias

Segundo Adriana, a música tem o poder de nos trazer boas emoções, alívio, prazer e bem-estar. Além disso, ela quebra ciclos negativos de pensamentos. “Quando ouvimos algo que nos agrada, resgatamos o bem estar que está dentro de nós. Se a música ‘nos convida a dançar’ isso é ainda mais excelente, porque o movimento promove a felicidade”.

O que fazer quando essas dicas não são o suficiente?

Não podemos ignorar que o estresse constante e prejudicial à saúde deve ser acompanhado com especialistas e médicos. “Reagir às coisas de forma desproporcional é sinal de que não estamos saudáveis emocionalmente. Isso pode acontecer por estarmos ‘acumulados’ de emoções mal gerenciadas — que incluem situações mal resolvidas do passado que ‘pesam’ no agora. O estresse é o alarme que nos avisa que estamos chegando ao limite”, esclarece a psicóloga.

“Se estamos desorganizados com a nossa história de vida, tendemos a acessar emoções mais intensas e negativas. Por isso é importante trabalhar traumas, feridas e outros pontos do passado”.